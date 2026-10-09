Nelle mani di Bouaskar: il baby portiere giallorosso strega il Guardian

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, entra a far parte della squadra di DAZN. L'ex arbitro sarà opinionista fisso nel programma della domenica sera condotto da Diletta L...
Il big match della sesta giornata di Serie A è senza dubbio Como-Roma. La squadra di Gasperini è attesa dal match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 12:30, contro la formazione guidata da...
Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata de...
Il Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese. La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquire...
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