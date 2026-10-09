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Nelle mani di Bouaskar: il baby portiere giallorosso strega il Guardian

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
slim bouaskar
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Il Guardian se n'è accorto adesso. Mourinho molto prima. E Gasp continua a tenerlo d'occhio. Tre tappe della storia di Slim Bouaskar, 17 anni, portiere delle giovanile della Roma e da qualche giorno nella lista dei sessanta migliori talenti classe 2009 stilata dal quotidiano britannico. Un'investitura internazionale da festeggiare, certo. Anche se poi la vita torna quella di sempre: il Convitto, Trigoria, gli allenamenti. E una porta, quella dei grandi, ancora da conquistare. Romano di nascita, tunisino per scelta. Due maglie, nessun conflitto. Quella giallorossa la indossa da quasi dieci anni, quella delle Aquile di Cartagine l'ha voluta a tutti i costi. [...]
Riavvolgiamo il nastro. Estate 2022, vacanze in Tunisia. Il 13enne Bouaskar incontra Chokri El Ouaer, storico portiere della nazionale, con un passato anche al Genoa. Ascolta i suoi consigli e gli regala una maglia della Roma. Un bel modo di tenere insieme i due mondi. A Trigoria, intanto, lo osservava anche Mourinho. «Mi disse che un giorno avrei potuto allenarmi con la prima squadra». Promessa mantenuta da Ranieri. Il presente si chiama Under 18 e Primavera, con il sogno di giocarsi una maglia con il suo idolo Svilar. Ma c'è anche un'altra famiglia nella sua vita. Quella di Diego Tavano, il suo agente, con cui ha costruito un legame che va oltre il calcio. Un riferimento importante nella quotidianità, mentre la carriera prende velocità. Inter e Siviglia lo seguono, la Roma. per ora, se lo tiene stretto: contratto fino al 2028. Adesso l'investitura del Guardian.

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