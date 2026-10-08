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Slim Bouaskar tra i migliori talenti 2009 secondo il Guardian

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di Paolo Rosi
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Ci sono anche due giovani della Roma nella selezione del Guardian dedicata ai 60 migliori talenti del calcio mondiale nati nel 2009. Oltre ad Antonio Arena, attaccante classe 2009, il quotidiano britannico ha inserito nella lista anche Slim Bouaskar, portiere nato e cresciuto a Roma e tifoso giallorosso.
Il Guardian sottolinea per Arena la struttura da centravanti, la forza nel gioco aereo e l'efficacia in fase realizzativa, riportando anche i complimenti di Gian Piero Gasperini, che ha evidenziato la sua grande disponibilità al lavoro e la sua "forza da vendere". Per Bouaskar, invece, vengono evidenziate la capacità di comandare la difesa, l'abilità nelle uscite e i riflessi. Il portiere tunisino ha inoltre raccontato di essere stato notato da José Mourinho, che gli aveva prospettato la possibilità di allenarsi con la prima squadra, prima della successiva opportunità concessagli da Claudio Ranieri.
(theguardian.com)
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