I numeri flop che Allegri non ricorda

è un’accusa sgangherata e falsa. «Gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io». Quella di Allegri alla Roma

si era ritrovato a lungo secondo in classifica pur senza brillare mai per gioco. Ancora a cinque giornate dalla fine vantava otto punti in più della Roma. [...] Un tentativo risibile, che non gli fa onore, di scaricare su altri colpe e responsabilità proprie, rese evidenti dai numeri impietosi che lo scorso anno hanno portato a uno dei più clamorosi flop calcistici che si ricordi. Il Milan di Allegri infatti, senza l’impegno delle coppe,pur senza brillare mai per gioco.[...]

L’unica cosa che gli impedì di centrare la Champions non furono presunti aiuti che la Roma non ebbe ma questo fallimentare score: nelle ultime dieci gare ne perse sei, vinse tre e pareggiò una: 10 punti in 10 gare, media da zona retrocessione. Nelle ultime quattro gare a San Siro fece un punto. Gli sarebbe bastato pareggiare l’ultima in casa col Cagliari già salvo per arrivare quarto, invece perse e fu scavalcato dal Como.

A fine gara il suo presidente, Cardinale, non scrisse una vibrante lettera di protesta alla Figc per errori arbitrali a favore della Roma, ma una di licenziamento in tronco inviata a lui, all’ad Furlani e al ds Tare. [...] Questo inizio a Napoli non promette molto meglio per Max: 11 punti in 8 partite. Nelle ultime 18 gare in A alla guida di due grandi squadre, Allegri ha perso 9 volte e collezionato 21 punti (1,16 a gara). Per inciso, nella bella partita di Napoli la Roma non ha ricevuto alcun favore arbitrale. A volte «un bel tacer non fu mai scritto».

(Corsera)