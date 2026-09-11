Gasperini soddisfatto ma non troppo

È soddisfatto ma non pienamente. Perché se alla fine il risultato è giusto, come ammetterà nel post-gara e forse il Fenerbahce ha avuto addirittura qualche occasione in più rispetto ai giallorossi, la sensazione avuta durante la partita (soprattutto nel primo tempo) è che la Roma avesse il pallino del gioco in mano. Alla fine ne è uscito fuori un pari che non va certamente buttato via: «Questi sono campi difficili. Magari all’Olimpico sarebbe andata diversamente, stessa cosa accadrà ad Atene. Bisogna rendersi conto della difficoltà di giocare queste partite, il Fenerbahce ha giocatori forti - spiega - Sono stati compatti, di solito da queste parti finisce male soprattutto per le italiane negli ultimi anni. Potevamo perderla ma ci sono stati anche dei momenti nei quali potevamo vincerla. Loro nonostante giocassero in casa si sono chiusi molto e cercavano di ripartire di rimessa con giocatori velocissimi. Ne è uscito un pareggio ma servono anche questi per raggiungere gli obiettivi». […]

L'ELOGIO DI PAULO Fa molto discutere il gol sbagliato dove l'errore di Mancini è evidente ma probabilmente indotto dal ritardo nella chiusura di altri calciatori (Wesley?). Gasp preferisce non entrare nel merito delle responsabilità dei singoli: «Siamo usciti male e questo accade quando siamo bassi rispetto a quando giochiamo nella loro metà campo ma dobbiamo lavorarci, a volte in queste competizioni devi schierarti più basso. Di sicuro è stata un'uscita sbagliata. E quando queste cose capitano non sbaglia soltanto uno». […]

Spiega anche la sostituzione di Koné: «Manu è uscito per un problema fisico. È mancato nella ripresa ma magari avremmo sofferto lo stesso. Nei secondi 45 minuti la partita si è fatta più difficile, per poco non prendevamo un rigore. Non dipende solo da Koné anche perché Pisilli ha fatto bene ed è finalmente rientrato». Passerella finale su Dybala, ancora una volta in campo fino alla fine: «Paulo è stato straordinario per continuità e qualità. Faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso poi ha avuto i crampi e probabilmente non era l'unico. Lui in mezzo a tanti giocatori forti è il più forte». Chiaro, no?

(messaggero)