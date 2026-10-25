News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Doppio rimpianto

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Soulé Mancini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il rimpianto del Napoli è enorme: riuscire ad addormentare la Roma, poi farsi rimontare due volte e buttare via punti che avrebbero rilanciato la squadra in campionato, significa restare in un limbo, non riuscire a rientrare nella corsa verso le posizioni Champions. Il peccato stavolta è mortale, perché il Napoli gioca la miglior partita della stagione, si confronta con la Roma a viso aperto e lo spettacolo al Maradona è imprevisto e imprevedibile.
Qualcuno avrebbe mai potuto pronosticare il gol di Anguissa in rovesciata e Malen che a tu per tu con Meret smarrisce il killer instinct? Il risultato finale (3-3) non dà l’idea di quella che è stata la gara, forse la più bella vista finora in Serie A per intensità, ritmo e proposta tattica [...].
Allegri ha abbandonato la prudenza, indirizza la sua squadra all’attacco, sistema De Bruyne play (la sua è stata una felice intuizione), lo fa coesistere con McTominay e si ritrova dopo cinquanta minuti in vantaggio di due gol. Gasperini è in confusione, cambia e scambia le marcature nel tentativo di trovare soluzioni. Cristante a guardia di De Bruyne sembrava vada a caccia di farfalle.
Tutto facile? Macché, ricordiamo pure che il Napoli ha perso finora dieci punti da posizione di vantaggio e, quando Soulé, il migliore della Roma, accorcia dopo il gol di McTominay, la squadra ha soltanto il merito di non sfilacciarsi ma dopo una manciata di minuti subisce il pari di Balerdi, appena entrato. L’inerzia della gara inevitabilmente cambia. Si abbassa, la squadra di Max, è in debito di ossigeno ma non perde la verticalizzazione e il contropiede. Ecco che McTominay, di destro, colpisce e affonda di nuovo la Roma.
Non è ancora finita, a 6’ dalla fine Balerdi si ripete. Un gol contestato ma rivisto e assegnato, Allegri si ribella, viene espulso. Ed ecco che viene fuori tutta la sua anima: toglie la giacca, lascia il campo stizzito. As usual. «Non sono abbastanza lucido per commentare» dice al primo microfono di Dazn che gli si presenta davanti [...].
Max è furibondo. In effetti, se non vinci una partita in cui hai fatto il massimo e anche di più, rendendo inerme un centravanti come Malen che finora ha già fatto nove gol, anestetizzando una squadra che vive di duelli e di pressione, significa che l’analisi va approfondita.
Gasperini ha lo stesso rammarico: «Avevamo la sensazione di poterla vincere, ma alla fine va bene così. Ho visto un Napoli molto in crescita». Max però il bicchiere mezzo pieno proprio non lo vede. Il risultato, unico obiettivo dichiarato, manca.
(Corsera)

Leggi anche

Balerdi salva Gasp. La Roma argentina non mollaBalerdi salva Gasp. La Roma argentina non molla
Pari ma bello. Napoli-Roma showPari ma bello. Napoli-Roma show
Allegri polemico dopo Napoli-Roma: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca"Allegri polemico dopo Napoli-Roma: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca"
RomaALLEGRIGasperini

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasp allegri

I numeri flop che Allegri non ricorda

«Gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io». Quella di Allegri alla Roma è un’accusa sgangherata e falsa. Un tentativo risibile, che non gli fa onore, di scaricare su altri colpe e responsa...

lulli

Pronto Lulli, Cristante torna in mediana

Domani contro il Cagliari sono previsti altri cambi rispetto al match di Napoli, l’ennesima sfida che ha prosciugato le energie fisiche e mentali della Roma in questo tour de force di ottobre. Sulla f...

allegri

Sarà squalifica, poi rischio multa

Le parole pronunciate prima dell’espulsione, lo sfogo nei corridoi del Maradona e anche, pare, ulteriori esternazioni piuttosto forti nei pressi degli spogliatoi. Il fascicolo Allegri è da ieri sul ta...

NOTIZIE POPOLARI
in the box

Pianti, sceneggiate e insinuazioni

lorenzo Pirola

Calciomercato Roma, occhi su Pirola: blitz degli scout in Grecia per il difensore dell'Olympiacos

manciio

Allegri espulso dopo il 3-3: si toglie la giacca, Mancini lo imita dalla panchina (VIDEO)

big massimo ascolto

BALZANI: "La frase di Allegri può portare a una convocazione in procura" - ASSOGNA: "La crescita di Soulé è una delle notizie più belle"

Svilar

Svilar vede il campo: punta l'Old Trafford e il Sassuolo

PHOTO-2026-10-25-17-23-57

FOTO - Pranzo romano per Gasperini: il tecnico si gode la cucina della tradizione dopo il pareggio con il Napoli

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading