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Doms: “Speciale segnare il mio primo gol al Tre Fontane nel derby. I tifosi sono molto importanti per noi”

Interviste AS Roma
di Matteo Esposito
Doms
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La Roma Femminile supera la Lazio 3-1 nel derby e Cathinka Tandberg Doms festeggia anche la gioia personale del gol. Al termine della sfida del Tre Fontane, la calciatrice giallorossa ha commentato la prestazione della squadra, l’emozione per la rete e l’importanza della sosta per recuperare energie. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sulla partita e sul gol:
”Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ma abbiamo fatto quello che volevamo e dovevamo fare. È stato speciale segnare il mio primo gol al Tre Fontane nel derby”
Che effetto ti ha fatto segnare questo gol? Che entusiasmo i tifosi quando ti hanno festeggiato!
“I tifosi sono molto importanti per noi, esultare davanti a loro è stato speciale. Abbiamo segnato un gol di squadra e giocato insieme”
Ora ci sarà la sosta per le nazionali. È un buon momento per recuperare energie sia fisiche che mentali?
“Sì, penso che abbiamo giocato molte partite in queste settimane e siamo un po’ stanche. Avere una sosta è positivo per concentrarci e ripartire bene”

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