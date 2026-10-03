Doms: “Speciale segnare il mio primo gol al Tre Fontane nel derby. I tifosi sono molto importanti per noi”

La Roma Femminile supera la Lazio 3-1 nel derby e Cathinka Tandberg Doms festeggia anche la gioia personale del gol. Al termine della sfida del Tre Fontane, la calciatrice giallorossa ha commentato la prestazione della squadra, l’emozione per la rete e l’importanza della sosta per recuperare energie. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita e sul gol:

”Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ma abbiamo fatto quello che volevamo e dovevamo fare. È stato speciale segnare il mio primo gol al Tre Fontane nel derby”

Che effetto ti ha fatto segnare questo gol? Che entusiasmo i tifosi quando ti hanno festeggiato!

“I tifosi sono molto importanti per noi, esultare davanti a loro è stato speciale. Abbiamo segnato un gol di squadra e giocato insieme”

Ora ci sarà la sosta per le nazionali. È un buon momento per recuperare energie sia fisiche che mentali?

“Sì, penso che abbiamo giocato molte partite in queste settimane e siamo un po’ stanche. Avere una sosta è positivo per concentrarci e ripartire bene”