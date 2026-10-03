Doms: “Speciale segnare il mio primo gol al Tre Fontane nel derby. I tifosi sono molto importanti per noi”

La Roma Femminile si prende il derby battendo 3-1 la Lazio al Tre Fontane. Al termine della partita, il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione delle sue ragazze, soffermand...
La Roma Femminile batte 3-1 la Lazio nel derby e continua la sua striscia positiva in campionato. Come evidenziato dai dati Opta, le giallorosse hanno vinto le prime due partite stagionali di Serie A...
Il derby è della Roma! l Tre Fontane, nella seconda giornata di Serie A Women, le giallorosse di Gianpiero Piovani battono la Lazio 3-1 e conquistano il secondo successo consecutivo in campionato dopo...
Marten de Roon si sta ambientando nella sua nuova esperienza romana. Il centrocampista olandese ha pubblicato sui social alcune foto accompagnate da un breve messaggio: "Mi sto lentamente abituando al...
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