Codice Promozionale Sisal 2023 - Benvenuto Bonus fino a 550€

Introduzione

Nel corso dei successivi paragrafi scopriremo insieme come funziona il Codice promozionale Sisal 2023, quali sono i vantaggi che si possono ottenere con questa offerta esclusiva e tanto altro. In questo modo otterrai sempre il massimo e non perderai alcun vantaggio o beneficio. Utilizzando il codice bonus Sisal, infatti, riceverai premi di valore superiore all'offerta standard.

Codice promozionale Sisal 2023 Sport fino a 550€

Grazie al codice promozionale Sisal 2023 potrai usufruire di un promozione dal valore superiore rispetto alla media e che ti permetta di ottenere fino a 550€, suddivisi in tre parti.

Ricorda, prima di proseguire con la lettura, che questo è un bonus che riceverai solo se utilizzi il Sisal codice bonus benvenuto BT-550 di cui ti stiamo parlando in questo articolo. Così potrai ricevere 50€ in più rispetto all'offerta standard, di cui fino a 40€ non appena completato il primo deposito.

Tipologia del bonus Dettagli del bonus Codice Promozionale Sisal 2023 Sisal Bonus Scommesse Bonus 550€ BT-550 Bonus Benvenuto Casinò Fino a 100€ CSWLC-100 Bonus Giochi di carte Fino a 10€ GDC-10 Bonus Bingo Fino a 70€ SISALBINGO-70 Bonus Poker e Giochi di carte Fino a 1.111€ WELCOME-1111 Bonus Tutti i Giochi Fino a 50€ WLCGIOCHI-50 Bonus Lotteria Fino a 50€ LT-50

Come funziona il bonus Sisal per le scommesse sportive?

Devi sapere, poi, che il bonus scommesse Sisal si protrae nelle successive 30 settimane dopo la ricarica, durante le quali è possibile ricevere 15€ per ogni settimana e 450€ in totale. Questa parte del bonus di benvenuto Sisal, però, deve essere sbloccata conquistando 10 status point che saranno poi convertiti in 1€ di credito omaggio.

Per conquistare gli status point utili al soddisfacimento del bonus di benvenuto Sisal, si tengono in considerazione due parametri, cioè l'importo puntato e il numero di eventi.

Come accennato, però, questa non è l’unica parte del bonus scommesse sportive che puoi ottenere. Subito dopo aver completato la registrazione, infatti, puoi puntare a ulteriori 100€ di cui 60€ alla convalida del documento (Fun Bonus)e i restanti 40€ al completamento del deposito.

Vediamo nel dettaglio come funzionano queste promozioni, tenendo ben presente che ne puoi scegliere solo una, aggiungendo il relativo Codice promo Sisal durante la fase di iscrizione.

Inoltre, devi prima aver completato la procedura di registrazione, la convalida del conto gioco inviando una copia del documento ed effettuato un deposito valido di almeno 10€. Naturalmente, come vedremo anche a breve, per effettuare la registrazione su Sisal devi avere almeno 18 anni, e per ricevere uno dei bonus disponibili con i codici promozionali Sisal, deve essere la prima volta che ti registri sul sito.

Confronto con altri Bookmaker

Bookmaker Dettagli del Bonus Codice Promozionale Bet365 Fino a 100€ VIPMAX NetBet Fino a 50€ SPORT Novibet Fino a 50€ SPORT50 Goldbet Fino a 505€ VIPMAXI Starcasino Fino a 2.000€ + 50 giro gratis Info offerta LeoVegas Fino a 1500€ + 250 giri gratis Info offerta

Il bonus che si ottiene utilizzando il codice promozionale Sisal 2023 è davvero particolare visto che garantisce un mix di vantaggi, ovvero riceve denaro subito tramite gli accrediti immediati dopo la convalida del conto e il primo deposito, a cui si aggiunge un’ottima cifra suddivisa nelle 30 settimane successive all’accredito.

Goldbet e Snai, invece, prevedono accrediti immediati dal valore più alto rispetto a Sisal, ma senza prolungamenti nel corso del tempo. Il vantaggio principale del Sisal bonus, però, è rappresentato dal fatto che non ci sono requisiti di scommessa, tranne che per la parte FUN Bonus che si ottiene alla validazione del documento. Dopo aver ottenuto i punti necessari al ricevimento della tranche settimanale, infatti, potrai prelevare le eventuali vincite che hai ottenuto.

Come registrarsi con il codice promozionale Sisal 2023

L'utilizzo del codice promozionale ricarica Sisal è indispensabile per ricevere il massimo dei vantaggi dal bonus benvenuto scommesse Sisal. Scopriamo insieme passo dopo passo quali sono gli step necessari dalla registrazione del deposito per ricevere il credito omaggio e iniziare a utilizzarlo.

Vai sul sito ufficiale di Sisal e poi clicca sul tasto “Registrati” che trovi in alto a destra. È arancione, quindi, dovresti vederlo immediatamente. Dovrebbe aprirsi una nuova pagina e potrai scegliere se procedere alla registrazione classica o tramite Spid. In quest'ultimo caso tutto durerà al massimo un minimo. In entrambi i casi, però, ti servirò il codice bonus Sisal relativo all’offerta che preferisci. Se procedi con la versione classica, allora dovrai compilare i vari campi richiesti, tra cui il codice fiscale, i dati di un documento di identità, data e luogo di nascita e così via. Prima di registrarti, poi, sarà la volta del codice promozione Sisal 2023. Scegli quello che preferisci in base alla tipologia di offerta che intendi ricevere. Poi, ci sono i recapiti telefono e l'email, oltre al numero telefonico. Infine, per ottenere il massimo dal bonus benvenuto scommesse, dovrai inserire il codice promozionale Bet365: VIPMAX. Infine, clicca su Registrati e sul link che ti sarà arrivato sulla casella di posta elettronica. Effettua il login ed inizia a puntare sui tuoi giochi preferiti con il credito omaggio ottenuto usufruendo dellla promozione scommesse esclusiva o un altro bonus.

Termini e Condizioni Bonus

Come visto nel paragrafo precedente, il bonus di benvenuto sport che si può ottenere utilizzando il codice promozionale Sisal si divide in tre parti. Vediamo nel dettaglio le principali condizioni che bisogna assolutamente conoscere sul bonus.

Innanzitutto, devi aggiungere il codice promo Sisal BT-550. Senza di esso, infatti, l’offerta avrà un valore inferiore di ben 50€.

Il bonus è disponibile solo per i nuovi giocatori che scelgono di registrarsi su Sisal, e solo un componente per ogni nucleo familiare potrà ambire all’offerta.

I 60€ di credito extra che si ricevono alla convalida del conto gioco sono utilizzabili nelle slot che trovi nella sezione Fun Bonus./li>

Al momento del deposito, invece, riceverai un credito immediato pari al 20% dell’importo e fino a 40€.

La restante parte che si ottiene nelle successive 30 settimane è spendibile in tre sezioni. Metà del credito sarà disponibile per le scommesse sportive e il Totocalcio. Il 25%, invece, per le scommesse Virtuali, mentre l'ultima parte nelle scommesse Ippiche.

Altri Bonus e Promozioni su Sisal



Bonus Benvenuto Casinò

I nuovi giocatori che scelgono di registrarsi su Sisal possono anche ambire a un bonus dedicato ai giochi da casino. Tale offerta permette di ricevere un credito extra pari al 10% del primo deposito e fino a 100€. Non ci sono requisiti di scommessa da soddisfare, ma potrai ritirare solo le vincite derivanti dal credito omaggio e non il bonus stesso. Il codice bonus Sisal da inserire è CSWLC-100.

Sisal Bonus Giochi di carte

Il credito omaggio che puoi ricevere è pari al 50% della prima ricarica e fino a 10€. La promozione Sisal offre denaro da utilizzare nei giochi di carte. Non ci sono requisiti ma sappi che è consentito il prelievo esclusivamente delle vincite ottenute con il bonus e non direttamente del credito omaggio. Il codice promozionale Sisal 2023 per questa offerta è GDC-10.

Sisal Bonus Bingo

Gli appassionati di questo gioco che vogliono puntare a un bonus di benvenuto Sisal per il Bingo, possono ricevere un credito extra pari al 30% del primo versamento fino a 50€. In aggiunta, poi, si riceveranno 20€ in Fun Bonus per le slot disponibili nell'apposita sezione. SISALBINGO-70 è il codice promozionale Sisal 2023 da aggiungere al momento della registrazione.

Sisal Bonus Poker e Giochi di Carte

Grazie a questa promozione è possibile puntare a ricevere un credito omaggio pari a 1.111€. I primi 20€ si riceveranno al completamento di un primo deposito dal valore minimo di 50€. Ogni volta che accumulerai 50 status point giocando al poker, poi, riceverai una tranche del bonus di benvenuto Sisal di 5€ fino al limite previsto di 1.091€. Ricorda che serve aggiungere il codice bonus Sisal WELCOME-1111.

Bonus Tutti i Giochi

Si parla di un bonus benvenuto Sisal che prevede un credito extra pari al 50% del deposito e fino a 50€. Attenzione, però, perché non puoi spendere tutto il credito omaggio in una sola tipologia di giochi, bensì puoi puntare il 10% del bonus di benvenuto Sisal su diverse sezioni, ad esempio slot, scommesse sportive e così via. Il codice promo è WLCGIOCHI-50.

Bonus Lotteria

Inserendo il codice LT-50 ricevere il 40% del primo versamento fino a 50€ da utilizzare nei giochi Lotterie e Gratta e Vinci.

FAQ Codice Promozionale Sisal

Come ottenere il bonus in Sisal?

Per ricevere i vantaggi previsti dal bonus Sisal benvenuto devi semplicemente registrarti utilizzando uno dei codici promozionali Sisal relativi all’offerta che preferisci, poi effettuare un deposito e soddisfare le condizioni previste.

Sisal ha un bonus senza deposito?

No, al momento Sisal bookmaker e casino non dispone di un codice Bonus Sisal senza deposito visto che non c’è una promozione simile. Questo, però, non vuol dire che in futuro la situazione non possa cambiare.

Come aprire un conto Sisal?

Vai sul sito ufficiale di Sisal, clicca sul tasto in alto a destra "Registrati", compila tutte le caselle previste e poi sarà possibile effettuare il login e iniziare a giocare. Ricorda di avere con te un documento d'identità valido e di inserire il Sisal codice bonus benvenuto che preferisci.

Come ottenere 50€ extra in Sisal?

Il segreto per ottenere un bonus in cui il premio è superiore di 50€ rispetto al solito è utilizzare il nostro codice promozionale Sisal 2023 BT-550. Senza di esso, infatti, il premio sarà più basso di 50€.

Qual è il Sisal codice bonus benvenuto esclusivo?

Per ricevere il massimo dei vantaggi da questa promozione, devi inserire durante la registrazione il codice promozionale Sisal 2023 BT-550.

Qual è il Sisal codice promozionale per un deposito?

Dipende dalla promozione che intendi ricevere. Nel caso in cui volessi puntare al bonus Sport, ad esempio, dovresti inserire il codice promo Sisal BT-550.

Qual è il deposito minimo presso Sisal?

La cifra minima che puoi versare con tutti i sistemi previsti su Sisal, è di 10€. Il trasferimento è immediato e non ci sono spese di commissione. È importante conoscere questa informazione, soprattutto quando si punta a un bonus ricarica Sisal.