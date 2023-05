Codice promozionale Snai 2023 - Benvenuto Bonus fino a 315€

Codice promozionale Snai 2023

Snai è uno dei migliori bookmaker in circolazione e nel corso di questo articolo dettagliato vedremo come funzionano le sue offerte, quali sono i benefici e le condizioni previste. Iniziamo col dire che il codice bonus Snai è: BB-SPORT, per poi vedere tutto nello specifico.

Codice Promozionale Snai 2023 bonus fino a 315€

Tutti i nuovi giocatori che scelgono di registrarsi per la prima volta su Snai, avranno accesso a una serie di Bonus di benvenuto sport e casino. Di seguito troverai una comoda tabella che ti permetterà di scoprire in maniera rapida e semplice quali sono i bonus disponibili, ogni Snai codice promozionale 2023 da dover inserire e il valore di ogni offerta. Senza il codice bonus Snai relativo, infatti, potresti non ricevere i benefici della promozione.

Sappi, poi, che all'interno della tabella non troverai il bonus benvenuto senza deposito visto che non richiede alcun codice promozionale Snai, ma rappresenta comunque un'interessante occasione. Puoi ottenere, infatti, 15€ free suddivisi in tre tranche, ovvero 5€ per le scommesse, 5€ per la sezione Casinò Blu e 5 per le slot Rosa. Per ricevere questa offerta di benvenuto Snai senza deposito basta iscriverti e verificare il conto gioco inviando una copia del proprio documento d’identità.

Tipologia di Bonus Dettagli del Bonus Codice Promozionale Snai Bonus Scommesse Gold Fino a 300€ BB_SPORT Bonus Benvenuto Fino a 30€ BB_TUTTO Bonus Casino Fino a 50€ BB_CASINOTUTTO Bonus Casinò e Slot Blu Fino a 1.000€ BB_CASINO 1000 Bonus Ippica Fino a 150€ BB_HORSE Bonus Virtuali Fino a 200€ BB_VIRT Bonus Poker Fino a 1.050€ BB_POKER Bonus Benvenuto Giochi Fino a 100€ BB_SKILL Bonus Bingo Fino a 100€ BB_BINGO Bonus Lotterie Fino a 20€ BB_LOTTERIE

Ogni promozione ha, ovviamente, i suoi Termini e Condizioni che bisogna rispettare. Detto questo, però, ci sono alcune norme che valgono per ogni offerta di benvenuto Snai. Scopriamo insieme le più importanti che devi assolutamente conoscere.

Le offerte sono disponibili solo per i giocatori che si iscrivono su Snai per la prima volta. Qualora in passato avessi già sottoscritto un account con questo bookmaker, anche se poi regolarmente chiuso, non avrai diritto all’offerta.

Solo i giocatori maggiorenni possono registrarsi.

L'inserimento del codice promozionale Snai, che trovi anche nella tabella, è necessario per ottenere il bonus. Se non lo aggiungi durante la fase di registrazione, non avrai diritto alla promozione o non riceverai il massimo dei benefici.

Per ogni offerta di benvenuto Snai ci sono dei requisiti di scommessa da dover rispettare, ma questi variano in base alla tipologia di bonus.

Snai Bonus 15€ free

Ottenere un bonus senza deposito non è poi così frequente, quindi, quando ne abbiamo uno, bisogna sottolinearlo e approfondire il discorso. Con questa offerta, riceverai 15€ di credito gratuito da utilizzare in diverse sezioni del sito. In particolare, 5€ saranno disponibili per le scommesse sportive, mentre altri 5 € per le slot presenti nella sezione Rossa del sito. Infine, gli ultimi 5€ possono essere puntati nella sezione Casinò Blu Snai.

Per ricevere questo bonus, non c’è bisogno di alcun codice promozionale 15€, ma basta semplicemente registrarsi ed effettuare la convalida del conto gioco. In pratica, dovrai inviare una copia del tuo documento al sito e una volta che gli operatori confermano che sei tu, verrà accreditato il bonus.

Confronto con altri Bookmaker

Bookmaker Dettagli del Bonus Codice Promozionale Snai Snai Fino a 305€ BB_SPORT Bet365 Fino a 100€ MAX VIP Sisal Fino a 400€ BT-400 NetBet Fino a 50€ SPORT Eurobet Fino a 305€ - Novibet Fino a 50€ SPORT50 GoldBet Fino a 505€ - Starcasino Fino a 25€ -

Ogni promozione prevede dei punti di forza e altri che, invece, andrebbero rivisti. Questi, poi, sono ancora più evidenti se si paragona il bonus con altre promozione offerte dai vari bookmaker. L’offerta di benvenuto Snai, ad esempio, potrebbe essere paragonato a quello offerto da Bet365, in quanto prevedono una modalità abbastanza simile. Le offerte di Sisal e Goldbet, seppur hanno delle cifre molto più alte come credito gratuito che si può ottenere, sono creati in maniera diversa visto che la maggior parte del credito viene erogato in piccola tranche settimanali, perciò, parliamo di due tipologie di offerte del tutto diverse da loro.

Tornano al confronto Snai-Bet365, invece, vediamo le principali differenze. Lo Snai bonus prevede un importo massimo fino a 300€, quindi decisamente più grande rispetto a quello bet365 che, si ferma a 100€. A questo, poi, dobbiamo anche aggiungere che Snai offre anche un bonus senza deposito da 15€, di cui 5€ sono utilizzabili per le scommesse sportive.

Devi sapere, però, però, che la percentuale di accredito è pari al 100% fino ai primi 100€, mentre scende al 50% per le somme successive con cui è possibile ottenere ulteriori 200€, per un totale, quindi, di 300€. Di conseguenza, versando come primo deposito una cifra pari a 200€, riceverai 100€ (100% del versamento fino a 100€) e altri 50€ (50% del deposito per la parte eccedente a 100€). Il bonus Bet365, invece, è molto più semplice e diretto con un accredito pari al 100% dell’importo del deposito, ma fino a 100€.

Un punto di svantaggio tra le due promozioni, poi, è rappresentato dai requisiti di scommessa. Per Bet365, infatti, sono pari a 3x, mentre per Snai si sale ad 8x. In entrambi i casi, poi, prima di poter giocare il reddito extra ricevuto, bisogna puntare l'importo interamente con soldi veri.

Come registrarti con il codice Promozionale Snai

Se hai dubbi o perplessità per quanto riguarda la registrazione su Snai, allora questo è il paragrafo giusto. Di seguito, infatti, vedremo nel dettaglio i passaggi necessari per completare la registrazione sul sito senza problemi, ricevendo il bonus scommesse o quello che preferisci. Ricorda di avere con te una copia del tuo documento d'identità, l’offerta e il relativo Snai codice bonus benvenuto e un indirizzo email valido.

Il primo step è e poi cliccare sul tasto “Registrati” che trovi in alto a destra.

A questo punto, potrai scegliere se registrarti tramite SPID o con la procedura classica. Se scegli la prima, i dati saranno caricati automaticamente e riceverai subito il bonus senza deposito e la promozione di benvenuto che preferisci. Nel secondo caso, invece, dovrai completare una serie di caselle.

I primi dati da inserire riguardano username, password e indirizzo mail.

Poi, è la volta dei dati personali e di residenza.

Il terzo step, invece, riguarda l’offerta di benvenuto Snai. In realtà, potrai sceglierlo con un semplice click e il codice promozionale Snai verrà inserito automaticamente. Presta attenzione che sia quello corretto, così da non avere brutte sorprese successivamente.

A seguire, il quarto e ultimo passaggio riguarda il documento. Potrai inserire gli estremi della patente, la carta d’identità o il passaporto.

Snai Bonus Scommesse Gold Termini e Condizioni

In questa parte del nostro articolo ci soffermeremo in particolare sul bonus di benvenuto Sport che prevede un credito extra fino a 300€. Scopriamo insieme come funziona e le regole che devi conoscere.

Innanzitutto, per ricevere questa promozione devi inserire il relativo codice promozionale Snai BB_SPORT.

Il bonus, poi, è attivo solo per i nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito.

La percentuale relativa al credito extra è doppia. In poche parole, riceverai il 100% fino a 100€ di deposito. Oltre questa cifra, poi, il bonus scende al 50%. In totale, comunque, puoi ambire a un massimo di 300€.

Il credito omaggio ricevuto con lo Snai bonus sarà accreditato sul conto non appena avrai giocato interamente il primo deposito su scommesse che abbiano una quota pari o superiore a 1.25.

Per sbloccare il prelievo delle potenziali vincite ottenute, dovrai soddisfare i requisiti di scommessa pari ad 8x su eventi con quota pari o superiore a 1.50.

Altri Bonus e Promozioni Snai

Le promozioni utilizzabili con gli Snai codice bonus benvenuto sono varie ed è importante capire quali sono le altre alter scelte oltre a quello riservato alle scommesse.

Ogni appassionato di giochi casinò può usufruire di questa promozione che prevede un rimborso delle puntate effettuate durante la prima settimana su slot e giochi di carte da tavolo fino a 50€. Il relativo codice è BB_CASINOTUTTO.

Con il codice bonus Snai BB_CASINO 1000 si può ambire a un credito omaggio pari al 100% del primo versamento e fino a 1.000€.

A questi, poi, si aggiungono le offerte per l’ippica con il codice BB_HORSE che permette di ricevere fino a 150€ e il bonus per i giochi virtuali (codice bonus Snai BB_VIRT) fino a 200€. La promozione riservata agli Skill games (BB_SKILL), invece, prevede fino a 100€ di credito extra, proprio come quella riservata al Bingo (BB_BINGO).

Infine, c’è anche un’offerta per il Poker, disponibile con il codice BB_POKER. Grazie a questa promozione c’è un bonus fino a 1.050€ che, però, deve essere sbloccato. Per farlo ti basterà giocare ai tavoli cash-game o ai vari tornei.

Infine, ricorda la presenza del bonus senza deposito che offre, oltre a 5€ per le scommesse, anche 10€ per le sezioni Casino e slot blu. Lo Snai free 15€ si riceve con la semplice registrazione e la convalida del conto.

Per tutti i bonus, controlla sempre la pagina Termine e Condizioni con le principali info relative alle regole da rispettare.

FAQ Codice Promozionale Snai

Come avere soldi gratis su Snai?

Per ricevere denaro gratuito senza dover neanche effettuare un deposito iniziale, ti basterà usufruire dello Snai bonus senza deposito. Grazie a questa offerta, infatti, riceverai 15€ da utilizzare per le scommesse e per alcune sezioni relative ai giochi da casino.

Come inserire lo Snai codice bonus benvenuto?

La casella relativa al codice promozionale Snai è presente durante la fase di registrazione. Ricorda che se non inserisci il codice bonus Snai durante tale fase, non potrai più farlo successivamente.

Come ottenere bonus Gold Snai?

Il bonus benvenuto Gold relativo alle scommesse permette di ottenere fino a 300€ di credito extra. Per riceverlo dovrai inserire il codice promozionale Snai BB-SPORT durante la fase di registrazione.