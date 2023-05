Codice promozionale Eurobet 2023 - Benvenuto Bonus fino a 2.320€

Codice promozionale Eurobet 2023

Eurobet è uno dei bookmaker e casinò più famosi in Italia e lo dimostra anche con le sue tante offerte di benvenuto. Ve n'è una, ad esempio, di cui parleremo nel dettaglio in questo articolo e che si può ricevere anche senza utilizzare il codice promozionale Eurobet 2023 ma registrandosi attraverso il nostro link. Permette di ambire a 2.320€ di denaro extra.

Codice promozionale Eurobet fino a 2.320€

ILa vera particolarità di questa promozione Eurobet è il fatto che non si compone di un unico bonus, ma in realtà ce ne sono cinque. E questi vengono erogati tutti insieme. Come vedremo a breve, infatti, l’offerta prevede diversi step e vantaggi con credito extra che può essere utilizzato per le scommesse sportive, il poker, il bingo e il casino online. Inoltre, non appena completata la registrazione riceverai un bonus senza deposito oltre a successivi 15€ immediati al momento del primo versamento sul conto.

Per questa promozione attualmente non è necessario inserire un codice promozionale Eurobet 2023, ma bisogna sempre stare attenti a questo elemento. Qualora qualcosa cambiasse, infatti, devi sempre essere pronto e conoscere nel dettaglio il codice promo Eurobet giusto da inserire. Solo facendo così, infatti, non avrai problemi.

Ogni bonus ha le sue condizioni da conoscere e rispettare per evitare di perderne tutti i benefici.

Il primo aspetto da conoscere riguarda sicuramente il fatto che è disponibile solo per i giocatori, ovviamente maggiorenni, che decidono di registrarsi per la prima volta sul sito.

La prima ricarica valida ai fini del bonus non può essere effettuata con Skrill, Neteller o paysafecard. Il trasferimento, infatti, andrà a buon fine, ma non riceverai i vantaggi della promozione.

Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre sette giorni dal momento della registrazione.

Per quanto riguarda il codice bonus Eurobet potrebbe non servire se preferisci l’offerta generale, ma è utile se ne vuoi una in specifico.

Bonus Senza Deposito + 15€ gratis per il primo deposito

Come anticipato, la prima parte del Bonus di benvenuto Eurobet è senza deposito iniziale. Questo perché riceverai 30 free spins alla registrazione da utilizzare per la slot Blue Wizard senza dover effettuare un versamento iniziale.

Al momento del primo deposito, invece, riceverai subito 15€ di credito extra da utilizzare in egual maniera tra scommesse sportive, slot machine e il gioco live Crazy Time.

Eurobet Bonus Benvenuto per Sport

Passiamo a vedere, ora, quali sono i vari bonus di cui è possibile usufruire.

Il primo è il Bonus di benvenuto Sport, quindi riservato alle scommesse. Permette di ricevere un bonus pari al 50% dell’importo del deposito iniziale e fino a 300€. Il credito extra verrà accreditato sul conto ma dovrai prima giocare l'importo per una volta interamente e con soldi veri su multiple che abbiano una quota pari o superiore a 4.

Welcome Bonus Eurobet per Casino

Il bonus Casino, invece, consiste in un credito extra gratis pari al 100% del primo deposito fino a 1.000€. In questo caso, però, si tratta di un bonus pendente, ovvero dovrai prima soddisfare i requisiti di scommessa pari a 25x, per riceverlo sotto forma di Bonus Fun e utilizzarlo. Per tramutarlo in Bonus Real invece, basterà giocarlo una volta interamente. Attenzione ad un dettaglio fondamentale, ovvero che non tutti i giochi partecipano in egual modo al raggiungimento di questa soglia.

Altri Bonus di Benvenuto Eurobet

Anche gli appassionati di poker avranno dei benefici. Il bonus di benvenuto Eurobet, infatti, prevede un credito omaggio pari al 100% e fino a un massimo di 1.000€. Il bonus, però, deve essere sbloccato in tranche da 10€ per ogni 1.000 Epoint accumulati giocando nei tornei e ai tavoli cash.

Infine, l’ultima parte della promozione prevede benefici per il Bingo. È possibile ottenere, infatti, un rimborso pari al 25% delle cartelle acquistate nel corso della prima giornata di giocate.

Ecco una tabella riassuntiva delle promozioni di cui è possibile usufruire su Eurobet, il relativo ed eventuale Eurobet codice bonus benvenuto e il link.

Confronto con altri Bookmaker

Bookmaker Dettagli del Bonus Codice Promozionale Snai Fino a 305€ BB_SPORT Bet365 Fino a 100€ VIPMAX Sisal Fino a 450€ BT-450 NetBet Fino a 50€ VIPMAXIT Novibet Fino a 50€ SPORT50 Goldbet Fino a 505€ VIPMAXI Starcasino Fino a 25€ -

La promozione di cui stiamo parlando nel corso di questo articolo sull’Eurobet codice bonus benvenuto è davvero molto particolare e difficilmente ne troveremo altre simili in giro. Come visto, l’offerta generale fino a 2.320€ racchiude in sé diverse tipologie di bonus, quindi sia per le scommesse sportive, ma anche per Bingo e casinò. Insomma, è davvero completa.

Paragonarla ad altri bonus come quello Snai, Sisal e Goldbet, quindi, potrebbe essere riduttivo, visto che gli altri bookmaker hanno offerte separate. Snai, però, ha un bonus senza deposito di 15€, mentre il premio per chi si iscrive su Eurobet è di 30 giri gratis, e per riceverla non c’è bisogno di un codice bonus Eurobet.

Insomma, Eurobet con questa tipologia di offerta spera di fare la differenza e in effetti sembra riuscirci davvero.

Come Registrarti con il Codice promozionale Eurobet 2023

Se hai intenzione di completare la registrazione su Eurobet, così da poter sfruttare al massimo il bonus scommesse sportive, a cui si aggiunge anche il credito per slot machine e altri giochi da casinò, ecco il posto giusto per te. Nel paragrafo successivo, infatti, conoscerai gli step necessari per iniziare a giocare e non perdere i vantaggi della promozione.

Il primo passaggio è andare sul sito di Eurobet. È un bookmaker autorizzato, quindi si aprirà sempre e potrai giocare nella massima sicurezza. Poi clicca sul tasto "Registrati". È posizionato in alto a destra e ben visibile, in quanto di colore verde. A questo punto si aprirà una nuova pagina con una serie di informazioni da dover aggiungere per iscriversi e utilizzare l’Eurobet bonus. Tra queste, ad esempio, troviamo dati personali e di residenza, codice fiscale e gli estremi del proprio documento d’identità. Sappi, poi, che sarà necessario aggiungere anche un numero di telefono ed email. In entrambi i casi ti arriverà subito un codice di sicurezza da dover inserire su Eurobet per andare avanti con la procedura. Infine, dopo aver confermato la tua decisione di sfruttare l’Eurobet Bonus, dovrai cliccare sul link arrivato sulla mail. Adesso, quindi, potrai iniziare a giocare con soldi veri o utilizzando il casino bonus e le altre promo. Il primo vantaggio è l’accredito di 30 free spins Eurobet per la slot Blue Wizard. Si tratta, quindi, di un bonus senza deposito che non sempre troverai in altri siti.

Per ricevere i bonus, poi, in realtà potrebbe anche non servire aggiungere il Codice promozionale Eurobet 2023. Questo perché l’offerta si sceglie con un click. Qualora, invece, servisse un codice bonus Eurobet, allora troveresti la casella apposita durante questa fase sotto la denominazione “Codice Promo”. Tale casella, poi, può tornare utile anche nel caso non vuoi ricevere questa promozione ma un'altra.

In questo caso, quindi, ti basterà inserire il codice promozionale Eurobet 2023 relativo e ricevere il bonus benvenuto scommesse o altri.

Per portare a termine il primo deposito ci sono diversi sistemi che puoi utilizzare. Tra questi, ad esempio, le carte Visa ma anche Mastercard e Maestro, la PostePay e diversi portafogli elettronici. Come visto anche durante l'approfondimento sui Termini e Condizioni delle offerte, per ricevere le Eurobet bonus, non potrai utilizzare Skrill, Paysafecard e Neteller.

Come Scaricare l'Eurobet App

Con Eurobet, sia per quanto riguarda le scommesse sportive che il casinò, puoi giocare da mobile senza alcun problema. Anzi, puoi farlo con due sistemi diversi. Il primo è semplicemente effettuare l'accesso al sito direttamente dal browser del tuo smartphone o tablet.

Il secondo, invece, permette di avere tutto sotto controllo con un semplice click e parliamo dell’app. La puoi scaricare direttamente dal sito ufficiale di Eurobet nell’apposita sezione “App”. Ve ne sono due, una per le scommesse ed una per il casinò, e per entrambe è disponibile sia la versione Android che per iOS.

Il download è molto semplice e basta inquadrare il QR code dal dispositivo su cui vuoi scaricarle. Puoi ovviamente scegliere di averle entrambe o solo una e, oltre a giocare e scommettere, potrai effettuare depositi e prelievi, ma anche iscriverti, utilizzare il bonus di benvenuto Eurobet e tanto altro.

FAQ Codice Promozionale Eurobet 2023

Come ottenere il bonus su Eurobet?

Per usufruire del Bonus di benvenuto Eurobet basta iscriversi sul sito per la prima volta, completare il deposito e iniziare a giocare. Non dovrebbe servire il codice bonus Eurobet, ma è sempre meglio controllare in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eurobet ha bonus senza deposito?

Sì, al momento della registrazione, infatti, si riceve un bonus gratuito composto da 30 free spin da utilizzare per la slot machine Blue Wizard.

Come aprire un conto Eurobet?

Devi essere maggiorenne, avere un documento d'identità valido e un metodo di pagamento per effettuare il primo deposito.

Come utilizzare i giri gratuiti su Eurobet?

I free spin omaggio erogati con il bonus di benvenuto Eurobet sono riservati alla slot machine Blue Wizard e verranno utilizzati prima del credito reale.

Come utilizzare 5€ gratis sulle scommesse Eurobet

Il bonus viene erogato entro 24 ore dal primo versamento qualificante e il credito omaggio si può utilizzare su multiple o singole che abbiano almeno una quota pari o superiore a 2.

Come contattare il supporto di Eurobet

L'assistenza clienti Eurobet è disponibile dalle 9 del mattino alle 21 di sera tramite e-mail e live chat.