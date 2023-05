Codice Bonus Bet365 2023: VIPMAX - Bonus di benvenuto 100€

In questo articolo andremo alla scoperta dei bonus e delle promozioni offerte da uno dei più importanti bookmaker in circolazione: Bet365. Innanzitutto, sappiamo che il codice bonus bet365 è: VIPMAX. Ma vedremo anche come utilizzarlo e quali benefici offre.

Codice Bonus bet365 per ottenere il bonus: VIPMAX

Se vuoi scoprire i nuovi bonus offerti da bet365 ai giocatori italiani, allora questo è sicuramente il posto giusto per te.

Devi sapere, infatti, che grazie al codice bonus Bet365: VIPMAX avrai accesso a nuove promozioni e, soprattutto, al massimo dei benefici che non riceveresti senza. Di seguito, troverai una comoda tabella che ti permetterà di scoprire quali sono i principali bonus offerti e il relativo codice promozionale bet365, sia per quanto riguarda le scommesse sportive, sia per la sezione dedicata ai giochi da casinò online.

Tipologia del bonus Dettagli del bonus Codice bonus bet365 bet365 Bonus Scommesse 100% del primo deposito fino a 100€ VIPMAX bet365 Bonus Casino Fino a 200€ VIPMAX

VISITA IL SITO BET365

Adesso, invece, vediamo nel dettaglio quali sono i principali aspetti che bisogna conoscere quando parliamo dell’offerta di benvenuto di Bet365, sia per le scommesse che per il casinò.

Iniziamo subito dalla promozione valida per le scommesse sportive, uno dei punti di forza di Bet365 che offre centinaia di mercati e discipline su cui puntare. Tra le varie possibilità, ad esempio, troviamo anche gli eSport.

Come già anticipato nella tabella, grazie all'inserimento del Codice bonus bet365: VIPMAX, si può ambire a un premio pari al 100% del primo deposito e fino a un massimo di 100€.

L'offerta riservata ai giochi da casino, invece, prevede un importo massimo fino a 200€ ma non è legato al primo deposito. La somma di denaro, infatti, è suddivisa in sette tranche che vengono sbloccate ogni volta che si raggiunge una determinata somma puntata con soldi veri. Si parte da 100€ di soldi veri con cui si ricevono i primi 5€ gratis, fino a 2.000€ con cui, invece, si ottiene l’ultima parte del bonus pari a 50€.

Non ci sono requisiti di scommessa ulteriori da dover soddisfare, oltre al giocare tutto l’importo ricevuto una volta prima di poter ritirare le vincite.

Naturalmente, il bonus è disponibile solo per i giocatori che hanno utilizzato il codice promozionale bet365 VIPMAX.

Infine, sappi che non tutti i giochi presenti su bet365 contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento di questa soglia. La roulette, ad esempio, partecipa al 50% mentre il baccarat al 25%.

Confronto con altri bookmaker

Bookmaker Dettagli del Bonus Codice Promozionale Bet365 Fino a 100€ VIPMAX Sisal Fino a 450€ BT-450 NetBet Fino a 50€ VIPMAXIT Eurobet Fino a 305€ - Novibet Fino a 50€ SPORT50 Goldbet Fino a 505€ VIPMAXI Starcasino Fino a 25€ - Snai Fino a 305€ BB_SPORT

Il bonus di benvenuto bet365 non è per niente male, ma se lo paragonassimo a quello di altri importanti bookmaker, quale sarebbe il risultato?

Rispetto ai bonus Goldbet e Sisal, che offrono cifre molto più importanti, l’offerta di benvenuto bet365 ha un punto di forza, ovvero che viene accreditato subito sul conto, seppur bisogna prima giocare per una volta l'intero importo con soldi veri. Le altre due promozioni, invece, prevedono un rilascio del bonus gratuito in trance settimanali; quindi, per ricevere il massimo importo bisogna aspettare diversi mesi.

Il bet365 bonus, invece, potrebbe essere paragonato a quello Snai, che, invece, prevede un importo fino a 305€. Anche da questo punto di vista, quindi, c’è un importante punto a sfavore, cioè la somma massima che si può ottenere. D’altro canto, però, c’è un interessante vantaggio, cioè i requisiti di scommessa. Snai, infatti, prevede un requisito fissato ad 8x, oltre al dover giocare per una volta tutto l'importo prima di aver accesso al credito omaggio.

I requisiti di scommessa previsti per l’offerta di benvenuto bet365, invece, sono fermi a 3x, oltre al giocare interamente il credito extra per sbloccare il bonus dopo il deposito iniziale.

Detto questo, quindi, il Bet365 bonus merita sicuramente un'occasione e permette un'ottima gestione, oltre al raggiungere più facilmente i requisiti di scommessa rispetto ad altri bookmaker.

VISITA IL SITO BET365

Come registrarsi con il codice bonus bet365 - guida passo dopo passo

Se hai deciso di dare una chance a Bet365, ecco una comoda guida da seguire per completare senza problemi la registrazione.

Innanzitutto, bisogna andare sul sito ufficiale del bookmaker, inserire il codice promozionale bet365 VIPMAX e avere con te un documento d'identità valido. Clicca sul tasto Registrati che trovi in alto a destra. Si aprirà una nuova pagina e dovrai completare le varie caselle inserendo i tuoi dati personali. Lo step successivo, invece, riguarda gli estremi di un documento d'identità valido, e puoi scegliere tra patente, carta d'identità e passaporto. Poi, ci sono i recapiti telefono e l'email, oltre al numero telefonico. Infine, per ottenere il massimo dal bonus benvenuto scommesse, dovrai inserire il codice promozionale Bet365: VIPMAX. Ti arriverà un link alla casella di posta elettronica poco prima del tasto per completare l'iscrizione su Bet365. Questo vale anche per poter usufruire eventualmente del casino bonus.

Dopo la registrazione e l’inserimento del codice bonus bet365 sarà la volta del deposito sul conto. Potrai scegliere tra una lunga serie di metodi, ma ricorda che alcuni di essi come Skrill e Neteller, non saranno validi per ricevere il bonus. In alternativa, comunque, puoi versare credito tramite le carte Visa o Mastercard e Wire Transfer. Quest'ultimo metodo, però, prevede un importo del deposito minimo pari a 100€ mentre con le carte di credito e debito, il deposito parte da 5€.

VISITA IL SITO BET365

Bonus Scommesse bet365 - Termini e condizioni

Anche il bonus scommesse bet365 prevede una serie di Termini e Condizioni che devi conoscere e che devono essere rispettati. Ciò vale sia per ricevere il bonus, sia per poter passare al ritiro delle eventuali vincite. Scopriamo insieme quali sono le norme più importanti:

L'offerta è valida solo per i nuovi giocatori che decidono di registrarsi per la prima volta sul sito inserendo il Bet365 codice bonus benvenuto. L’importo del deposito iniziale deve essere di almeno 5€, e il credito omaggio che si riceve, invece, sarà pari alla cifra versata.

I pagamenti effettuati con Apple Pay, NeoSurf, Neteller, PayPal, paysafecard, Skrill e Skrill 1-Tap non saranno validi ai fini del bonus.

I giocatori devono iscriversi per la prima volta sul sito e, ovviamente, devono essere maggiorenni.

Attenzione, perché il bonus di benvenuto di sport, deve essere richiesto entro 7 giorni dal momento del primo deposito qualificante. Oltre questo lasso di tempo, infatti, l’offerta non sarà più disponibile.

Ora, invece, soffermiamoci sui requisiti di scommessa previsti.

Il bonus di benvenuto accreditato dopo l'inserimento del Codice bonus bet365 non sarà utilizzabile fino a quando non si sarà giocata l’intera somma depositata.

Una volta soddisfatto il primo punto, sappi che per prelevare le vincite ottenute con l’offerta di benvenuto bet365 bisognerà giocare con soldi veri un importo pari a tre volte la somma vinta, in aggiunta a quella depositata.

VISITA IL SITO BET365

Altri bonus e promozioni su bet365

Oltre all’offerta attivabile utilizzando il relativo Bet365 codice bonus benvenuto ci sono altre promozioni che meritano attenzione. Scopriamo insieme quali sono.

Bonus Multiple: grazie a questa tipologia di promozione puoi ottenere un bonus fino al 70% della potenziale vincita. Naturalmente, anche in questo caso ci sono Termini e Condizioni da dover rispettare. Ad esempio, le quote prese in considerazione ai fini del bonus sono quelle pari o superiori a 1.20. L’importo massimo che puoi ottenere utilizzando l’offerta sulle Multiple è pari a 50.000€.

Quote maggiorate: con questa promozione, invece, periodicamente ci saranno una serie di gare, in diversi mercati tra cui anche il calcio, che avranno delle quote maggiorate. In questo modo, quindi, si avranno più chance di vincere premi dal valore alto.

Come scaricare l'app di bet365

L’offerta di benvenuto Bet365 permette di essere utilizzata anche dal proprio dispositivo mobile. Per farlo avrai due sistemi da poter utilizzare. Il primo prevede semplicemente e l'accesso alla piattaforma tramite browser. Se, invece, vuoi avere tutto a portata di click, allora basterà scaricare l'app.

Qualora utilizzassi un dispositivo Apple, quindi iOS; puoi andare direttamente sull’App Store e scaricare il programma sul tuo device. Nel caso in cui, invece utilizzassi Android, allora dovrai scaricare l'applicazione direttamente dal sito. In entrambi i casi, comunque, è molto facile e, oltre a giocare, potrai anche effettuare depositi e prelievi, sfruttare il bet365 bonus e così via.

VISITA IL SITO BET365

FAQ sul codice bonus bet365

Come ottenere il bonus su Bet365?

La casella in cui inserire il codice bonus Bet365: VIPMAX è situata alla fine del form di registrazione.

Come utilizzare i crediti di scommessa Bet365?

Il credito omaggio che ricevi verrà accreditato sul conto dopo la registrazione e dopo aver inserito il Bet365 codice bonus benvenuto, ma potrai utilizzarlo dopo aver giocato l'importo depositato per una volta.

Come aprire un conto Bet 365?

Vai sul sito ufficiale di Bet365, clicca sul tasto Registrati che trovi in alto a destra e poi completa le varie caselle. Al termine, dopo inserito il codice bonus bet365, dovrai confermare la decisione cliccando sul link che ti sarà arrivato sulla casella di posta elettronica.

Come inviare documenti a bet365?

Ti basterà andare sulla pagina “Verifica” presente su bet365 ed inviare una scannerizzazione o una foto ben leggibile del tuo documento d'identità.

Quando viene accreditato il bonus di bet365?

L’offerta di benvenuto Bet365 deve essere richiesta entro sette giorni dal momento del primo deposito qualificante e viene accreditato entro poche ore. Ricorda, però, che prima devi giocare l'intero importo per una volta con soldi veri.

Come contattare l'assistenza su bet365

Puoi contattare l’assistenza clienti tramite Live Chat, email o e-mail.