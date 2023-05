Codice Promozionale GoldBet 2023 | Bonus fino a 505€

Codice Promozionale Goldbet

Scopriamo insieme quali sono i principali bonus di benvenuto che si possono ottenere su GoldBet. In particolare, sappi già che il codice promozionale GoldBet è: VIPMAXI. Inoltre, ti diremo come utilizzarlo senza problemi. In questo modo, potrai scegliere la migliore tra le offerte e le promozioni Goldbet.

Codice promozionale GoldBet fino a 505€

I nuovi giocatori italiani che scelgono di registrarsi su Goldbet avranno diritto a una serie di bonus e promozioni tra cui sarà possibile scegliere. Una di queste, ad esempio, è quella che prevede l’utilizzo del Codice Promozionale Goldbet VIPMAXI. È assolutamente importante conoscere il codice bonus Goldbet e capire come utilizzarlo nel modo giusto. Solo in questo modo, infatti, non si correrà il rischio di perderne i benefici ma, anzi, otterrai il massimo da questa promozione.

Inserendo questo codice, riceverai un Goldbet Bonus Sport pari al 100% del primo deposito sul conto e fino a un massimo di 500€. In aggiunta, riceverai anche 5€ da utilizzare esclusivamente sui Virtuali.

Ecco una tabella per poter effettuare un rapido confronto con i bonus offerti dai principali bookmaker in Italia.

Tipologia del bonus Dettagli del bonus Codice Promozionale Goldbet Bonus Scommesse Gold Fino a 505€ VIPMAXI Bonus Bingo Fino a 10€ - Bonus Poker Fino a 300€ - Bonus Lotterie Fino a 20€ - Bonus Casino Fino a 1.000€ -

Il bonus sarà accreditato solo ai giocatori che si registrano per la prima volta sul sito. Anche se in passato hai sottoscritto un account, infatti, non potrai ricevere questo Goldbet Bonus.

Ogni promozione di Goldbet prevede delle condizioni che bisogna rispettare sia per ricevere il bonus, ma anche per utilizzarlo senza perderne i benefici. Di seguito, vedremo le norme che si applicano al Bonus Scommesse Sportive.

Il deposito minimo da effettuare per usufruire della promozione è di 20€.

Inoltre, non potrai ricaricare il conto con Skrill o Neteller. Questi metodi di pagamento, infatti, sono disponibili per versare denaro sul conto gioco, ma non per usufruire dell'offerta di benvenuto Goldbet.

Sappi che il credito verrà erogato solo il mercoledì, ma dovrai prima soddisfare i requisiti di scommessa previsti, pari a 6x. Le puntate, valide ai fini del raggiungimento di questa soglia, devono essere almeno in tripla e la quota di ogni evento deve essere pari o superiore a 1,50.

Una volta ricevuta l’offerta di benvenuto GoldBet, invece, il credito gratuito potrà essere puntato su multiple con almeno quattro eventi e la cui quota totale sia almeno di 2,50.

Infine, vale la pena ricordare che devi inserire il codice promozionale Goldbet VIPMAXI senza il quale non si avrà diritto ad alcuna promozione. Il codice deve essere inserito durante la fase di registrazione, così come vedremo a breve.

Confronto con altri Bookmaker

Bookmaker Dettagli del Bonus Codice Promozionale Snai Snai Fino a 305€ BB SPORT Bet365 Fino a 100€ MAX VIP Sisal Fino a 400€ BT-400 NetBet Fino a 50€ SPORT Novibet Fino a 50€ SPORT50 Eurobet Fino a 2320€ - Starcasino Fino a 25€ -

Una buona offerta si vede anche nel confronto con altri bookmaker e per questo abbiamo voluto fare questa tipologia di analisi. Dalla tabella che vedi sopra, ad esempio, emerge già che Goldbet riesce a contraddistinguersi rispetto ad altri competitor per il valore del proprio bonus che, come saprai, può arrivare a 500€, a cui bisogna aggiungere anche 5€ per i Virtual.

L’unica offerta che lo supera è quella di Eurobet, ma bisogna sottolineare che in questo caso parliamo di una promozione composta da più bonus e che la parte dedicata alle scommesse è di 300€.

Il paragone più diretto si potrebbe fare con il bonus di Snai e, in questo caso, GoldBet ha la meglio. Con la sua offerta utilizzabile attraverso l’inserimento del Codice Bonus Goldbet VIPMAXI, infatti, si ottiene maggior denaro gratis e anche le condizioni da rispettare sono più favorevoli. A dimostrarlo, ad esempio, ci sono i Requisiti di Scommessa pari a 6x, rispetto agli 8x di Snai.

A questo punto, quindi, possiamo dire senza dubbi che la promozione di GoldBet merita sicuramente grande attenzione.

H2: Come registrarsi con il codice bonus Goldbet - guida passo dopo passo

Se il bonus di benvenuto sport di cui abbiamo parlato ti ha particolarmente interessato, allora ecco una comoda guida da seguire per riuscire a iscriversi senza problemi. Inoltre, ti spiegheremo anche dove utilizzare il Goldbet codice promozionale benvenuto per ricevere la promozione scommesse.

Ovviamente, devi andare innanzitutto sulla pagina ufficiale di Goldbet. In alto a destra troverai l'apposito tasto da utilizzare “Registrati”. È di colore giallo, quindi, dovresti vederlo facilmente. Si aprirà subito una nuova pagina con una serie di importanti informazioni che dovrai aggiungere. Le prime informazioni utili sono quelli sui dati di accesso. Dovrai scegliere, infatti, il tuo Username, la password e aggiungere l’email. Naturalmente, dovrai essere maggiorenne per completare la registrazione. Poi sarà la volta di dati personali e del documento. Potrai scegliere tra carta d'identità, patente o passaporto. Infine, è dovrai scegliere l’offerta di benvenuto Goldbet che preferisci, tra cui quella riservata alle scommesse sportive, oppure il casino bonus.

Una volta terminata la procedura, cliccando sul link che nel frattempo ti sarà arrivato tramite mail, è il momento di effettuare il primo deposito sul conto così da poter iniziare a giocare.

VISITA IL SITO GOLDBET

A tua disposizione ci sarà una lunga serie di metodi, tra cui, ad esempio, abbiamo le carte di credito e debito dei circuiti Mastercard e Visa, ma anche la PostePay, PayPal e Apple Pay. In realtà, sono disponibili anche Skrill e Neteller, ma come visto in precedenza, questi metodi non ti torneranno utili se vuoi ricevere il bonus con il codice promozionale Goldbet.

L’importo del deposito che puoi versare è di minimo 10€, ma ricorda che per ricevere anche benefici del Goldbet bonus, dovrai versare almeno 20€.

Altri Bonus e Promozioni su Goldbet

Oltre al bonus di benvenuto scommesse sportive di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi, Goldbet offre altre tipologie di promozioni per i nuovi iscritti.

Ecco quali sono le più importanti e alcune informazioni da conoscere.

Se vuoi giocare al Bingo, potrai ricevere un bonus che arriva fino a 10€. Otterrai, infatti, un rimborso del 50% delle giocate effettuate e perse nel corso della prima giornata.

Anche gli amanti del Poker potranno godere della promozione dedicata. Con il Welcome Bonus Poker, infatti, si può ambire a ricevere credito extra fino a 300€. Tale cifra, però, così come troverai ben spiegato nella pagina Termini e Condizioni, deve essere sbloccata. Per farlo dovrai conquistare punti puntando ai tavoli Cash o ai vari tornei di poker. Non serve inserire alcun codice bonus GoldBet.

Il Bonus Casino, invece, prevede un credito extra pari al 100% del primo deposito e fino a 1.000€. Anche in questo caso ci sono termini e condizioni da conoscere, come la ricarica minima fissata a 20€ e il non poter utilizzare Skrill o Neteller per effettuare il deposito.

Infine, l'ultima promozione, per cui non è necessario un Goldbet codice promozionale benvenuto, è riservata alle Lotterie. Optando per questa promozione, infatti, otterrai 10€ bonus da utilizzare nella relativa sezione Lotterie oltre a ulteriori 10€ gratis per una serie di slot machine.

VISITA IL SITO GOLDBET

Come Scaricare la GoldBet app

Per giocare Goldbet da mobile puoi scegliere l’accesso al sito direttamente dal browser del tuo device, oppure scaricare una delle app. Parliamo al plurale visto che il bookmaker offre diverse applicazioni, ognuna per una sezione del sito. Tra queste, ad esempio, troviamo quella per le scommesse sportive, le slot, il blackjack, il bingo e così via.

Per quanto riguarda l'applicazione per scommettere sugli eventi sportivi, la trovi nell'apposita pagina e ti basterà inquadrare il QR con il tuo smartphone o tablet. Naturalmente, c’è sia una versione per Android sia per i dispositivi che utilizzano iOS come sistema operativo.

Dalle app potrai giocare sugli eventi pre-match e live, ma anche ricaricare il conto, prelevare e richiedere l’assistenza del servizio clienti. Se vuoi, è anche possibile completare la registrazione e inserire il codice Bonus Goldbet per ottenere la promozione che desideri.

FAQ Codice Promozionale GoldBet

COME OTTENERE IL BONUS SU GOLDBET?

Per ricevere l’offerta di benvenuto Goldbet dedicata alle scommesse sportive, dovrai registrarti, inserire il relativo Goldbet codice promozionale benvenuto VIPMAXI e poi effettuare un deposito di almeno 20€.

QUAL È L'IMPORTO TOTALE DEL BONUS SU GOLDBET?

La cifra massima che puoi ricevere con l’offerta di benvenuto Goldbet è di 505€, di cui 5€ per le puntate sui Virtuali.

QUAL È IL CODICE PROMOZIONALE GOLDBET?

Il codice promozionale Goldbet da inserire per ricevere il bonus di 505€ è VIPMAXI. Se non lo inserisci durante la fase di registrazione non potrai ricevere i benefici di questa promozione.

COME APRIRE UN CONTO GOLDBET?

Innanzitutto, devi essere maggiorenne e poi ti basterà completare la procedura direttamente dal sito. Ricorda di aver con te sempre un documento d'identità valido, un'email e di inserire il codice promozionale Goldbet.

COME INVIARE DOCUMENTI A GOLDBET?

Per convalidare il conto gioco ti basterà inviare una semplice email all'indirizzo contrattigoldbet@lottomatica.com assicurandoti, però, che i documenti siano ben leggibili e non scaduti.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA SU GOLDBET

Per parlare con gli operatori di Goldbet ci sono tre sistemi: telefono, Live chat ed email. Il servizio clienti è attivo tutti i giorni della settimana a partire dalle 9 del mattino fino alle 22 della sera.