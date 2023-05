LeoVegas Bonus Benvenuto 2023 - Fino a 1500€ + 250 FS

In questo articolo scopriremo tutte le caratteristiche e i vantaggi del LeoVegas bonus benvenuto che può arrivare fino a 1.500€ con 250 free spin, di cui 50 senza deposito. Grazie a questa analisi, infatti, sarai certo di ricevere il massimo dei vantaggi e, soprattutto, non rischierai di commettere errori.

Bonus Benvenuto LeoVegas 2023 per Casino fino a 1.500€ + 250 giri gratis

Bonus LeoVegas Italia Bonus di Benvenuto LeoVegas LeoVegas Accedi Bonus Senza Deposito 50 giri gratis – Offerta Esclusiva Info offerta Bonus Casino Fino a 1.500€ + 200 giri gratis (sui primi tre depositi) Info offerta Bonus Scommesse Fino a 200€ Info offerta Bonus Live Casino Fino a 2.000€ (sui primi tre depositi) Info offerta

Come già anticipato, il LeoVegas bonus benvenuto permette di ambire a un credito extra fino a 1.500€, a cui si aggiunge anche un pacchetto di 200 free spin. Di seguito vedremo nel dettaglio come funziona il bonus e qual è la procedura necessaria per puntare alla promozione. In questo modo, infatti, otterrai sempre il massimo.

Possiamo iniziare a dirti, però, che il LeoVegas bonus senza deposito è un'esclusiva a cui puoi ambire solo effettuando la registrazione attraverso il link che trovi nel banner. Per questa offerta, quindi, non serve un Codice promozionale LeoVegas 2023.

Bonus senza deposito LeoVegas - 50 free spins

I primi 50 giri gratuiti non richiedono alcun deposito o codice bonus LeoVegas visto che, per ottenerli devi solo completare la registrazione e poi convalidare il conto gioco. In uno dei prossimi paragrafi ti spiegheremo nel dettaglio anche i passaggi necessari all’iscrizione. Specifichiamo, però, che sia questi free spin, sia quelli che puoi ricevere con i depositi, sono utilizzabili solo per la famosa slot machine online targata Play’n GO, Book of Dead. Inoltre, vale la pena ripetere che parliamo di un bonus LeoVegas benvenuto esclusivo solo per chi si registra tramite il nostro link.

Bonus Benvenuto Casino su LeoVegas Italia

Passando al LeoVegas bonus benvenuto con ricarica iniziale, sappi che questa promozione ha un premio così alto perché si sviluppa con i primi tre depositi, e non solo sul primo versamento così come spesso accade con altri casinò online.

Con il primo deposito online è disponibile un bonus del 100% e fino a un massimo di 350€. In aggiunta, però, puoi anche ricevere 50 giri gratuiti, ma solo al soddisfacimento dei requisiti di scommessa pari a 35x.

Il secondo versamento, invece, consente di ricevere ancora una volta un bonus del 100%, ma fino a 500€. I free spin, in questo caso, sono 75.

Il LeoVegas bonus benvenuto, poi, si conclude con la terza ricarica sul conto che garantisce un credito extra pari al 100% del deposito e fino a 650€. I giri gratis che puoi ottenere sono 75, sempre al completamento dei requisiti di scommessa.

Più avanti analizzeremo nel dettaglio le varie condizioni da rispettare, ma ricorda che almeno per ora non è necessario alcun codice promozionale LeoVegas 2023 per ricevere i vantaggi appena descritti.

Confronto con altri casinò

Bookmaker Dettagli del Bonus Bonus del Casinò Codice Promozionale Bet365 Fino a 100€ Fino a 200€ VIPMAX Sisal Fino a 550€ Fino a 100€ BT-550 NetBet Fino a 50€ Fino a 200€ VIPMAXIT Eurobet Fino a 305€ 30 FS + 2.335€ Info offerta Novibet Fino a 50€ Fino a 100€ SPORT50 Goldbet Fino a 505€ Fino a 1.000€ VIPMAXI Starcasino Fino a 25€ Fino a 2.000€ + 50 FS Info offerta Snai Fino a 305€ Fino a 1.000€ BB_SPORT

Il LeoVegas bonus benvenuto offre due punti di vantaggio su tutti. Il primo è che permette di ricevere sia credito extra che free spin, mentre il secondo riguarda la possibilità di poter ottenere credito extra con i primi tre depositi.

Rispetto ad altre promozioni come quelle di Bet365, Goldbet ed Eurobet, il bonus si presenta completamente diverso. Nessuna delle tre offerte, infatti, prevede vantaggi su più di un deposito. Inoltre, le cifre che si possono ottenere sono molto più base.

D'altro canto, però, dobbiamo anche aggiungere che il LeoVegas bonus benvenuto ha dei requisiti di scommessa pari a 35x che bisogna soddisfare prima di ricevere il credito omaggio.

Come registrarsi e ottenere il LeoVegas bonus benvenuto

Se non sei pratico del mondo dei casino online o comunque non vuoi correre il rischio di commettere errori, allora ecco una semplice guida passo dopo passo per portare a termine l’iscrizione su LeoVegas Italia. Prima di procedere, però, ricorda di avere con te un documento d'identità valido, il codice fiscale e un indirizzo email a cui accedere senza problemi. Non servirà un Codice promo LeoVegas.

Il primo step è, naturalmente, andare sul sito ufficiale del casinò LeoVegas e cliccare sul tasto "Registrazione". È posto in alto a destra e di colore verde, quindi lo dovresti subito vedere. La prima scelta da prendere è decidere quale tipologia di bonus benvenuto vuoi ricevere. Puoi optare, infatti, per il bonus casinò che ti abbiamo descritto in precedenza, o quello relativo alla sezione LeoVegas scommesse. Poi, aggiungi i dati di contatto come indirizzo email e numero di cellulare. Compila le varie caselle con i tuoi dati personali e di residenza. Dovrai aggiungere anche gli estremi di un documento: puoi scegliere tra passaporto, carta d'identità o patente. Infine, clicca su Conferma e poi sul link che nel frattempo ti sarà arrivato sulla casella di posta elettronica che hai inserito all'inizio. A questo punto, la tua procedura di registrazione sarà completa. Per iniziare a giocare, ricaricare il conto e usufruire del LeoVegas bonus benvenuto bisogna effettuare il login. Vai su LeoVegas accedi al conto con username password e potrai iniziare la tua esperienza di gioco sulla piattaforma.

LeoVegas Bonus Termini e Condizioni

Anche questo LeoVegas Bonus di benvenuto, così come capita sempre nell'offerta e le promozioni, prevede una serie di norme e condizioni che bisogna assolutamente rispettare. Ciò vale sia per ricevere il bonus, sia poter poi passare al prelievo delle vincite.

La prima condizione, ad esempio, è quella di effettuare la registrazione per la prima volta con questo concessionario. Se in passato, ad esempio, avevi già un conto con LeoVegas, ma poi lo hai chiuso, allora non potrai usufruire di questo bonus di benvenuto LeoVegas. Inoltre, solo una persona per nucleo familiare può ambire alla promozione LeoVegas.

Come già detto, poi, non c’è bisogno di codice promo LeoVegas, ma basta scegliere l'offerta durante la registrazione. Per poter usufruire dei 50 free spin senza deposito, però, ricorda di cliccare sul nostro link in esclusiva che trovi nell’apposito banner, così da essere indirizzato alla pagina di registrazione. In caso contrario, infatti, non riceverai i giri omaggio.

Tutti i free spin, e cioè sia quelli che ricevi con il bonus LeoVegas benvenuto senza deposito, sia quelli che ottieni con i tre depositi iniziali, hanno un valore di 10 centesimi di euro e sono utilizzabili solo per la slot Book of Dead.

I requisiti di scommessa per il LeoVegas bonus benvenuto, poi, sono pari a 35x. Una volta soddisfatti riceverai il credito omaggio e i giri gratuiti. A quel punto, non potrai prelevare il credito extra ma solo le eventuali vincite ottenute.

Altri bonus e promozioni su LeoVegas

Oltre al bonus benvenuto con ricarica per il casinò online e il LeoVegas bonus senza deposito, ci sono altre due promozioni che bisogna conoscere. Scopriamo insieme come funzionano.

LeoVegas Bonus Casinò Live

È disponibile, infatti, anche un bonus di benvenuto LeoVegas dedicato alla sezione Live del casinò online. Grazie a questa promozione, per cui ancora una volta non serve un codice promo LeoVegas, si possono ricevere fino a 2.000€ con i primi tre depositi. Il bonus di benvenuto LeoVegas sarà sempre pari al 100% del primo versamento, ma gli importi massimi che puoi ricevere sono rispettivamente di 550€, 650€ e 800€. I requisiti di scommessa previsti sono pari a 75x. Non devi aggiungere alcun LeoVegas codice bonus benvenuto.

Bonus Scommesse

Il bonus scommesse LeoVegas, invece, prevede un rimborso del 50% delle puntate che abbiamo una quota minima di 1.80 e fino a 200€.

Prima, però, devi aver effettuato giocate per un totale pari a otto volte l’importo del deposito. Se non soddisfi questa condizione, infatti, non potrai ambire al credito omaggio previsto dal bonus di benvenuto LeoVegas destinato esclusivamente alle scommesse, sia pre-match che live.

Infine, anche per questa offerta non bisogna inserire un codice bonus LeoVegas.

FAQ Codice Promozionale LeoVegas 2023

Come ottenere il bonus di benvenuto su LeoVegas?

Per usufruire del LeoVegas bonus benvenuto, devi registrarti per la prima volta sulla piattaforma, ricaricare il conto con almeno 10€ e poi soddisfare i requisiti di scommessa per ricevere anche i free spin. Ricorda, però, che è presente anche un LeoVegas bonus senza deposito che offre 50 giri gratis per la slot Book of Dead. Non c’è, almeno per ora, un codice bonus LeoVegas.

LeoVegas ha un bonus senza deposito?

Sì, è disponibile un Bonus benvenuto LeoVegas senza dover ricaricare il conto. Si tratta di 50 giri omaggio da utilizzare sulla slot Book of Dead che ricevi convalidando il conto gioco. Non serve un LeoVegas codice bonus benvenuto.

Come aprire un conto con LeoVegas?

Vai sul sito, clicca sul tasto Registrazione e poi compila i vari campi tra cui quelli relativi al codice fiscale e i dati di un documento d'identità valido. Per ricevere il bonus non serve alcun codice bonus LeoVegas.

Come ottenere 50 giri gratuiti su LeoVegas?

Dopo aver portato a termine la registrazione, dovrai solo effettuare la convalida del conto gioco inviando la copia di un documento d'identità valido per ricevere il bonus di benvenuto LeoVegas senza deposito. Assicurati, però, che tutti i dati siano leggibili. Ricorda che c’è bisogno di un Codice promozionale LeoVegas 2023.

Qual è il bonus esclusivo di LeoVegas?

Per usufruire dell'offerta, non c’è bisogno di aggiungere nessun codice promozionale LeoVegas 2023. I 50 giri gratis senza ricarica, però, si ottengono solo iscrivendoti tramite il nostro link che trovi nell’apposito banner.

Qual è il codice bonus LeoVegas?

Per ora non c’è nessun LeoVegas codice bonus benvenuto da inserire per ricevere l'offerta. Ovviamente, se la situazione dovesse cambiare, aggiorneremo subito il nostro articolo.

Qual è il deposito minimo su LeoVegas?

La cifra minima che puoi versare su LeoVegas casino è di 10€ con ognuno dei vari metodi disponibili. È la stessa somma che serve per accedere al bonus di benvenuto LeoVegas