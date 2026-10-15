Roma-Genoa: domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini

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Dopo la pausa per la nazionale, domenica prossima torna in campo anche la Serie A femminile. La Roma di Piovani, prima in classifica, sarà impegnata nel pomeriggio (15:00) al Tre Fontane contro il Mil...
Il Napoli perde Neres, stando alle indiscrezioni delle ultime ore. Anche se, c'è da dire, che nel report degli azzurri dell'allenamento odierno non c'è traccia della questione. Secondo quanto riporta...
Primo gol in maglia giallorossa ieri sera per De Roon, il centrocampista ha sbloccato il match con un bolide nel primo tempo. Una prestazione importante per l'ex Atalanta, che ha commentato in questo...
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