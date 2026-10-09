Rocca attacca Lotito: "Ricomponga la frattura con i tifosi oppure si faccia da parte"

Claudio Lotito e la gestione del rapporto tra la presidenza biancoceleste e la tifoseria. A margine di un evento presso la Giunta regionale, a Roma, ha puntato l'attenzione sulla scarsa presenza di pubblico allo stadio, indicandola come un segnale della distanza tra i sostenitori e il patron della Lazio. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , torna a criticaree la gestione del rapporto tra la presidenza biancoceleste e la tifoseria. A margine di un, a Roma, Rocca , indicandola come untra

"La Lazio è prima due volte. Siamo primi in classifica ma abbiamo anche un primato importante negli stadi, perché abbiamo lo stadio più vuoto", ha dichiarato Rocca.

Il presidente della Regione ha poi lanciato un messaggio diretto a Lotito,sottolineando la necessità di intervenire per ricucire il rapporto con i tifosi.

"L'auspicio è che Lotito, dunque, prenda atto di questa frattura: o la ricompone – e sta a lui trovarela maniera – oppure si faccia da parte", ha concluso Rocca, tornando così a esprimere le proprie critiche nei confronti del presidente biancoceleste e senatore di Forza Italia.