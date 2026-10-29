Nico Williams racconta l'assist decisivo nella finale dei Mondiali: "Se Molina non mi avesse spinto, non ci sarei arrivato neanche in mille vite" (VIDEO)

Nico Williams ha raccontato un retroscena sulla rete che ha deciso la finale dei Nahuel Molina nell'azione che ha portato al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. ha raccontato un retroscena sulla rete che ha deciso la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. In un'intervista al brand spagnolo Fútbol Emotion, l'attaccante ha spiegato quanto sia stato determinante il contatto connell'azione che ha portato al gol dinei tempi supplementari.

"La gente credo che non se ne sia accorta, ma se non mi avesse spinto non sarei arrivato. Non ci sarei arrivato neanche in mille vite. Il pallone stava scendendo e lui mi ha spinto, urtandomi con entrambe le braccia. Quando ho visto il pallone ho pensato che non sarei arrivato, ma quando mi ha spinto ho detto: 'Adesso ci arrivo'. Non avevo il tempo per calciare in porta, così ho pensato di lasciarla lì. L'ho lasciata, è arrivato Ferran e ha segnato", ha raccontato l'attaccante spagnolo.

Nico Williams ha poi ricostruito anche i dubbi avuti durante l'azione precedente, quando aveva superato Molina sulla fascia, ma sprecato l'occasione. "Ero sulla fascia e ho saltato Molina. Ho visto Ferran inserirsi e ho pensato: 'La passo o non la passo?'. Avevo deciso di passarla, ma proprio in quel momento il centrale si è spostato verso destra e ho pensato di proseguire e tirare. Rientrare e calciare. Ma nella mia testa continuavo a sentire: 'No, passala'. E il pallone è partito... Quando pensi a due cose contemporaneamente non funziona", ha concluso ridendo.