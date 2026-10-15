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Malen sul podio d'Europa: solo Kane e Raphina hanno segnato di più dal suo arrivo

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di Fabio D'Ascanio
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Donyell Malen non smette di segnare. L'attaccante olandese, ieri sera, ha trovato i suoi primi gol in Champions League con la maglia della Roma. Una doppietta amara a causa della folle rimonta del Real Madrid arrivata nel finale di gara. 
Il numero 14 ha messo a segno 23 reti dal suo arrivo nella Capitale. La prima partita è stata quella del 18 gennaio scorso, il successo esterno per 0-2 in casa del Torino in cui Malen riuscì subito ad andare in gol. Dal suo debutto con i giallorossi, solo Kane (38) e Raphina (24) hanno segnato più con gol con le squadre dei top cinque campionati europei tra tutte le competizioni. Malen è terzo a 23, a un solo gol dall'attaccante del Barcellona. 
D. Malen

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