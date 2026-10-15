Malen sul podio d'Europa: solo Kane e Raphina hanno segnato di più dal suo arrivo

23 - Dal weekend del suo debutto con la Roma, 16-18 gennaio, solo Harry Kane (38) e Raphinha (24) hanno segnato più gol con squadre dei cinque principali campionati europei tra tutte le competizioni rispetto a Donyell Malen: 23. Incontenibile. #RomaRealMadrid https://t.co/6yuRSvdzpd— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
In quest'Olimpico sold out non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. [...] Totti - applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti - ha incontrato in una sala riservata dell'Olimpico Corbin...
La Roma perde nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid. Una partita rocambolesca, che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta dopo aver condotto fino a pochi minuti da...
José Mourinho torna all'Olimpico per affrontare la Roma e lo fa con una vittoria. Il Real Madrid rimonta clamorosamente la Roma nel giro di pochi minuti e vince per 3-4. Il tecnico portoghese al termi...
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