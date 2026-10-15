Malen sul podio d'Europa: solo Kane e Raphina hanno segnato di più dal suo arrivo

Donyell Malen non smette di segnare. L'attaccante olandese, ieri sera, ha trovato i suoi primi gol in Champions League con la maglia della Roma. Una doppietta amara a causa della folle rimonta del Real Madrid arrivata nel finale di gara.

Il numero 14 ha messo a segno 23 reti dal suo arrivo nella Capitale. La prima partita è stata quella del 18 gennaio scorso, il successo esterno per 0-2 in casa del Torino in cui Malen riuscì subito ad andare in gol. Dal suo debutto con i giallorossi, solo Kane (38) e Raphina (24) hanno segnato più con gol con le squadre dei top cinque campionati europei tra tutte le competizioni. Malen è terzo a 23, a un solo gol dall'attaccante del Barcellona.

23 - Dal weekend del suo debutto con la Roma, 16-18 gennaio, solo Harry Kane (38) e Raphinha (24) hanno segnato più gol con squadre dei cinque principali campionati europei tra tutte le competizioni rispetto a Donyell Malen: 23. Incontenibile. #RomaRealMadrid https://t.co/6yuRSvdzpd — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026