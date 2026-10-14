Roma-Real Madrid, MALEN: "C'e grande delusione. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato"

AL termine della sfida tra Roma e Real Madrid, ha parlato Donyell Malen. Queste le sue parole:

MALEN A PRIME VIDEO

Le tue sensazioni della partita?

"Grande la delusione, perché speravamo di andare avanti, loro hanno riuscito a segnare.

Che ti dice questa performance della Roma?

"C’è una grande connessione, siamo una grande squadra, però ci sono cose che non sono andate bene, dobbiamo parlarne"

Ho due cartoline per te, chi le ha mandate?

"È mia nonna e mia madre"

Cosa dice?

"Dice che abbiamo passato del bel tempo insieme, che è molto orgogliosa di vederlo giocare in questa competizione."