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Instagram, Aldair elogia Lulli e Pisilli: "Che bello vederli in campo con questa maglia. Mi piace la personalità con cui giocano"

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di Fabio D'Ascanio
Pisilli Lulli
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La Roma batte il Cagliari nel segno dei suoi giovani. Gol e assist per Emanuele Lulli, che prima con un colpo di testa ha siglato l'1-1, poi ha fornito l'assist per Pisilli che è valso il 2-1 giallorosso. Con un post pubblicato su Instagram, Aldair ha voluto celebrare la crescita dei due ragazzi entrambi provenienti dal vivaio della Roma: "Che bello vedere Emanuele e Niccolò prendersi il loro spazio con questa maglia. Mi piace la personalità con cui giocano, senza paura e con tanta voglia di dare una mano alla squadra. Vedere questi ragazzi crescere e fare bene con la Roma è una gioia anche per me. Bravi ragazzi, continuate così. Siamo tutti con voi".

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