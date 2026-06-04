Como all'italiana: idea Venturino. La Roma non lo riscatta: pronta l'offerta al Genoa

Prosegue Io scouting del Como sugli italiani. Tra i vari nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Charlie Ludi c'è quello di Lorenzo Venturino, esterno d'attacco di proprietà del Genoa in prestito alla Roma. Il giocatore è stato costretto a lasciare il raduno della Nazionale a causa del riacutizzarsi di un fastidio al tendine rotuleo per cui nei prossimi giorni anticiperà un intervento di pulizia già preventivato per l'estate. Il diciannovenne genovese era arrivato alla corte di Gasperini (...) con la formula del prestito che prevedeva un diritto di riscatto a favore della Roma di 7 milioni, opzione che difficilmente i giallorossi eserciteranno, anche se ancora i termini temporali non sono scaduti. La deadline è fissata per il 30 giugno, ma il Genoa conta di arrivare a una decisione prima per imbastire un'altra operazione, con il Como spettatore privilegiato a questo punto(...) Lo scorso gennaio il club della famiglia Hartono aveva proposto 3 milioni per l'acquisto a titolo definitivo, quando il ragazzo era nelle grazie dell'allora allenatore del Genoa, Patrick Vieira. Non a caso, vecchio compagno di squadra all'Arsenal di Cesc Fabregas, che apprezza soprattutto la duttilità tattica di Venturino. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra ma ha giocato su tutto il fronte della trequarti e anche un po' più avanti, come seconda punta. Il sistema di Fabregas richiede proprio la capacità di muoversi in diverse zolle, anche nell'arco della stessa partita. (...)

(gasport)