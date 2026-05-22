Il norvegese Nusa è il sogno del tecnico: ma piace anche Pepe, jolly del Porto

All'attacco, pure sul mercato. La Roma attende il verdetto Champions prima di dare il via alle danze di una campagna acquisti che Gasperini vorrebbe più rapida rispetto alle ultime due finestre. Il focus resta sull'attacco dove il tecnico chiede tre rinforzi per completare un reparto che quest'anno ha avuto troppe incognite fino all'arrivo di Malen. E tra i profili indicati da Gasp c'è anche quello di Pepe del Porto.

L'ala destra brasiliana ha passaporto italiano e ha grande duttilità tattica, così come Sven Mijnans dell'AZ che è da tempo pure nel mirino del Bologna. Nell'immaginario del tecnico, però, il titolare sarà un nome più altisonante. In caso di Champions sarebbe pronto l'assalto a uno tra Nusa del Lipsia, Greenwood del Marsiglia e Summerville del West Ham. Quest'ultimo è senz'altro più facile da raggiungere soprattutto in caso di retrocessione del club inglese. Il quarto colpo arriverà sulla fascia sinistra con particolare attenzione al campionato brasiliano in cui la Roma spera di scovare un altro Wesley. Gasp sa anche che sarà necessaria almeno un'uscita: Koné, Soulé e Ndicka restano i pezzi più appetibili, ma in Francia si inizia a parlare anche di un interessamento del PSG per Svilar.

(gasport)