Hermoso: attivata l'opzione sul rinnovo

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un altro anno insieme. Dopo una stagione convincente, la Roma ha attivato la clausola unilaterale per il prolungamento del contratto di Hermoso. Dodici mesi fa era quasi ai margini della rosa. "Sembrava non dovesse venire nemmeno in ritiro" disse ad inizio stagione Gasperini, che ha apprezzato sempre di più il lavoro e l'impegno dello spagnolo. Arrivato a settembre 2024 da svincolato, senza aver effettuato la preparazione estiva con la squadra, Hermoso è sembrato il lontano parente del giocatore ammirato all'Atletico Madrid. A gennaio dello scorso anno il difensore è stato girato in prestito al Bayer Leverkusen, per poi rientrare nella Capitale e diventare una delle colonne portanti della squadra di Gasperini. Nella prossima stagione il tecnico piemontese ripartira anche dal numero ventidue giallorosso.