Domani Roma-Pisa, Gasperini: "Voglio rendere questa squadra sempre più forte". Mercato: El Aynaoui pensa all'addio, spunta Sogliano per il post Massara

La Roma è chiamata a reagire dopo il pesante ko per 5-2 contro l'Inter e domani ha la possibilità di riscattarsi: alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno il Pisa allo Stadio Olimpico (cancelli aperti alle 18:45) nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A e, per continuare a inseguire il sogno Champions League, è fondamentale portare a casa la vittoria. I capitolini si trovano al sesto posto in classifica e a 4 punti di distanza dal Como quarto, mentre i toscani sono ultimi a quota 18. Gian Piero Gasperini (intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida) non potrà contare su Gianluca Mancini, Wesley, Manu Koné e Paulo Dybala: i quattro giocatori stanno recuperando dai rispettivi infortuni e il mister ha deciso di non convocarli.

Intanto dal Marocco arriva un'indiscrezione sul futuro di Neil El Aynaoui: il centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità e, come rivelato da fonti vicine al padre del calciatore, starebbe pensando di lasciare la Roma in estate.

Resta in bilico anche la permanenza di Frederic Massara e tra i possibili sostituiti c'è anche il profilo di Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona.

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