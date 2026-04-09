PES: "La Roma ha un calendario difficile, poche le possibilità di arrivare in Champions" - CASANO: "A questa squadra mancano i tiri da fuori"

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, nell'etere romano si parla della possibilità giallorosse di arrivare in Champions. "La Roma ha ancora l’Atalanta, ha la Lazio, ha il Bologna…ha avversarie molto difficili. E poi c’è la Juve, che ha un calendario molto comodo. Ecco perchè secondo me la Roma al momento ha poche possibilità di arrivare quarta", il pensiero di Lorenzo Pes. Così invece Piero Torri: "Era maturata l’idea che, nonostante fossimo in anno di transizione, potessimo tornare in Champions già da quest’anno, quindi la delusione per quest’ultimo mese si è ingigantita."

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il Milan il prossimo anno punta a Goretzka, con lui il centrocampo diventerebbe da Big, L’Atalanta, iniziando fin da subito con Palladino potrebbe fare bene, il Como ormai è diventato una realtà, e Juve, Inter e Napoli sono già superiori. Un nome come Salah contribuirebbe a fare il salto di qualità che premetterebbe alla Roma di stare al passo, sarà sicuramente difficile, ma non mi sembra impossibile (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Il primo step è quello di poter dire a inizio anno di essere sicuri di arrivare tra le prime quattro. Non basta quello che è stato fatto negli ultimi anni, bisogna alzare il livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A proposito di caratteristiche, un valore che proprio manca alla Roma sono i tiri da fuori. Quando rivedremo un giocatore come Calhanoglu, magari non forti come lui, ma che quantomeno ci provino. Andrebbe chiesto a Gasp, è una cosa su cui non lavora, cerca centrocampisti con altre qualità, sarebbe bello saperlo… (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

El Aynaoui ultimamente ha giocato male, ma, come abbiamo sempre detto, secondo me è un giocatore che ha bisogno di giocare. Stesso discorso vale per Ghilardi, che in un periodo è stato uno dei migliori difensori giallorossi (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Come mai, nonostante le condizioni precarie di alcuni titolari, non vediamo più certa gente in campo? El Aynaoui è tanto peggio di Cristante, che fine ha fatto, perché non gioca più? E Ghilardi? Quando ha giocato è stato uno dei migliori della Roma (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se si mette Gasperini nelle condizioni di lavorare al meglio, prendendo il direttore sportivo che vuole, rinnovando i giocatori che gli servono e prendendo i giocatori giusti, che non sono Cubarsi e Yamal, ma giocatori che possono crescere, poi si deve assumere le responsabilità. Se si fa questo poi il prossimo anno non ci si può accontentare del 5/6 posto, qualche risultato si deve portare (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Era maturata l’idea che, nonostante fossimo in anno di transizione, potessimo tornare in Champions già da quest’anno, quindi la delusione per quest’ultimo mese si è ingigantita. Più questa cosa che, spesso, i Friedkin si facciano guidare da ciò che dice la piazza, non mi piace molto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha ancora l’Atalanta, ha la Lazio, ha il Bologna…ha avversarie molto difficili. E poi c’è la Juve, che ha un calendario molto comodo. Ecco perchè secondo me la Roma al momento ha poche possibilità di arrivare quarta (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)