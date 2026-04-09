Roma, per il dopo Massara c'è Sogliano del Verona. Definì Gasp un "genio"

In casa Roma sono giorni importanti non solo per il finale di campionato, ma anche per la programmazione della prossima stagione. Le frizioni interne sembrano lasciare pochi dubbi: Massara e Gasperini difficilmente continueranno insieme la propria avventura nel club giallorosso.

La permanenza del direttore sportivo è in forte dubbio, i Friedkin, infatti, vorrebbero continuare con Gasperini per dare continuità al progetto. Uno dei nomi più quotati per sostituire Massara è senza dubbio quello dell'ex Juve Cristiano Giuntoli. Ma non solo, perché come riferito da Leggo, in orbita Roma c'è anche l'attuale direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano. Gasperini ha già lavorato con Sogliano nel Genoa durante la stagione 2015-2016. Sogliano, nel recente passato ha speso parole al miele per l'attuale tecnico giallorosso definendolo un "genio".