Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: out Mancini, Wesley, Koné e Dybala. Presenti i giovani Seck e Mirra

La Roma vuole dimenticare la pesante sconfitta subita a Milano contro l'Inter e domani alle ore 20:45 accoglierà allo Stadio Olimpico il Pisa in occasione della trentaduesima giornata di Serie A. Alla vigilia del match Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figurano anche Mohamed Seck e Jacopo Mirra, difensori della Primavera. Assenti, invece, gli infortunati Gianluca Mancini, Wesley, Manu Koné e Paulo Dybala.

L'elenco dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

(asroma.com)