Calciomercato Roma, dal Marocco: El Aynaoui vuole andare via

Neil El Aynaoui, arrivato la scorsa estate alla Roma dal Lens per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, ha trovato poco spazio in questa stagione alla corte di Gian Piero Gasperini. Il marocchino non è riuscito a giocare con continuità e le sue prestazioni non sono mai risultate brillanti. Solo otto volte da titolare in tutta la stagione, un utilizzo che il centrocampista ritiene troppo basso e che lo starebbe spingendo a lasciare la Capitale.

Il suo contratto con la Roma è ancora lungo, la scadenza, infatti, è al 30 giugno 2030. La Roma ha investito sul calciatore ex Lens, ma in questa prima stagione lo spazio è stato limitato. El Aynaoui, quindi, starebbe pensando di lasciare Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato. Fonti vicine al padre del calciatore avrebbero registrato il malcontento del classe 2001.

(africafoot.com)