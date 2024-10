Domani Roma-Torino, torna El Shaarawy. Juric: "Giorni di litigi pesanti, ma può esserci la svolta, vogliamo fare bene"

Domani alle 20:45 la Roma ospiterà il Torino per la decima giornata di Serie A. Tutti i tifosi si aspettano che la squadra possa invertire il trend negativo intrapreso in questi primi mesi di stagione. Ciò lo crede anche Ivan Juric, che alla vigilia del match contro i granata è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico croato ha ammesso che negli ultimi giorni ci sono stati dei litigi pesanti ma che ora tutti i problemi sono stati risolti e questo può portare il gruppo verso una svolta.

Il club giallorosso in serata ha poi diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la formazione di Paolo Vanoli. Presente Stephan El Shaarawy, che torna dopo aver smaltito la lesione muscolare. Confermata, inoltre, la presenza di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Per i due senatori ci si aspettava un esclusione punitiva dopo il comportamento avuto nella partita contro la Fiorentina, ma così non è stato.

