AGRESTI: "Col Torino sarà una partita di svolta" - MORONI: "Deluso fortemente dai Friedkin"

È la vigilia di Roma-Torino, una partita tremendamente importante per i giallorossi dopo i recenti risultati negativi culminati dalla pesantissima sconfitta esterna contro la Fiorentina. Sull'etere romano si parla inevitabilmente di questa sfida e in generale della crisi giallorossa: "Con il Torino sarà una partita di svolta, perché ogni sconfitta può determinare lo scossone", il pensiero di Stefano Agresti. Claudio Moroni invece se la prende ancora con i Friedkin: "La loro distanza emotiva e comunicativa è oggi direttamente proporzionale alla totale incapacità gestionale". Fernando Orsi infine preferisce dire la sua su Ivan Juric: "Si è trovato in una situazione più grande di lui, che è incapace di gestire".

Con il Torino sarà una partita di svolta, perché ogni sconfitta può determinare lo scossone. I Friedkin sono indecifrabili, perché fanno un po’ come vogliono e ci hanno abituato a sorprese. Se arrivasse una sconfitta anche domani però, sarebbe difficile continuare con Juric (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma viene gestita in un modo che non si riserva neanche alle squadre dilettantistiche (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io alle squadre che giocano contro gli allenatori non credo. Penso che la squadra stia giocando veramente male e che Juric si sia trovato in una situazione più grande di lui, che è incapace di gestire (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Fossi un dipendente di Trigoria appenderei ovunque la classifica attuale per far capire che si sta raschiando il fondo del barile. Ieri mentre Juric dirigeva da esautorato l’allenamento, Ferrero mandava una lettera a Friedkin e Follieri ritentava di farsi pubblicità con fantomatiche offerte. Dan intanto è a Los Angeles. Materiale utile per una serie Netflix “TrigHollywood” (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Deluso fortemente dai Friedkin. La loro distanza emotiva e comunicativa è oggi direttamente proporzionale alla totale incapacità gestionale (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Roma in balia degli eventi, una società svuotata e abbandonata a se stessa. Friedkin? La logica ci fa ritenere che sia credibile l’ipotesi di una prossima cessione del club (ROBERTO BERNABAI, Retesport, 104.2)