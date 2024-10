Roma-Torino: i convocati di Juric. Presenti Cristante e Mancini, c'è El Shaarawy

Domani la Roma scenderà in campo contro il Torino. Il club giallorosso ha diramato la lista dei giocatori convocati da mister Ivan Juric per la delicata sfida di domani. Presenti Mancini e Cristante, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Ecco la lista dei 24 giocatori convocati: c'è El Shaarawy.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, El Shaarawy, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Soulé, Zalewski;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov.