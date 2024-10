Juric, i Friedkin pensano all'eventuale sostituto: già contattati alcuni allenatori tramite la loro agenzia di 'recruiting manager'

Il futuro di Ivan Juric è appeso a un filo. L'allenatore croato resterà in panchina in occasione della partita contro il Torino, ma in caso di risultato negativo potrebbe essere esonerato dopo poco più di un mese dal suo arrivo. Come riportato dall'emittente televisiva, la società giallorossa sta già pensando a una strategia per l'eventuale sostituzione: i Friedkin vogliono farsi trovare pronti e hanno contattato alcuni allenatori di alto profilo (italiani e stranieri) tramite la loro agenzia di 'recruiting manager'. Il nuovo allenatore sarebbe già pronto a subentrare in caso di sconfitta contro il Torino.

(Sky Sport)