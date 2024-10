Conferenza stampa, JURIC: "La sconfitta con la Fiorentina può essere una svolta in positivo"

Dopo la pesante sconfitta per 5-1 rimediata in trasferta contro la Fiorentina, la Roma torna allo Stadio Olimpico per la delicata sfida interna contro il Torino. Come di consueto il tecnico giallorosso Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di questa sfida importante per la Roma e per il suo futuro. Le sue parole.

Domani ci sarà una partita delicatissima contro il Torino, la Roma ci arriva all'undicesimo posto dopo un crollo a Firenze, non solo emotivo ma anche tecnico. Che tipo di cambiamenti ha in testa dopo una partita del genere?

"Hai detto bene, un crollo emotivo secondo il mio punto di vista guardando le immagini. Dopo 40 giorni di un buon lavoro dove ci sono state tante belle prestazioni mi aspettavo grande passione davanti invece c'è stato un crollo totale che da un senso può essere una svolta in positivo. Meglio perdere così che perdere 1-0 e nascondere qualche problema che si cova da anni o da tempo, poi se raccogliamo bene tutto quello che è successo può essere una svolta come quando è stato per il Milan che ha preso 5 gol dall'Atalanta con Pioli, anche lì disse che da lì in poi cominciarono a lavorare nella giusta direzione".