-2 a Roma-Torino: El Shaarawy in gruppo. Colloquio giocatori-tifosi a Trigoria, Mancini: “Ritorneremo, fidatevi di noi”

Clima tesissimo a Trigoria, con la Roma che a due giorni dal match decisivo contro il Torino torna ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini. Per la seduta giornaliera, Ivan Juric ha potuto festeggiare il rientro in campo di Stephan El Shaarawy, rimasto fermo a causa di una lesione muscolare. Inoltre, domani alle 12 il tecnico croato parlerà in conferenza stampa.

All'uscita dall'allenamento, alcuni giocatori si sono fermati a colloquio con i tifosi presenti fuori dai cancelli di Trigoria. In particolare, Alexis Saelemaekers, Matias Soulé e Gianluca Mancini che ha assicurato che la squadra è tutta dalla parte di mister Juric e che il sole ritornerà a splendere.

