Trigoria, allenamento a due giorni da Roma-Torino sotto gli occhi di Ghisolfi: El Shaarawy torna a lavorare con la squadra. Pellegrini a parte per un pestone, domani il ritorno in gruppo (FOTO)

Giovedì alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Torino, valido per la decima giornata di Serie A. Gli uomini di mister Ivan Juric stanno continuando la preparazione in vista della partita delicatissima e la buona notizia riguarda Stephan El Shaarawy, il quale è tornato ad allenarsi in gruppo in seguito al problema fisico accusato contro il Monza. Presenti anche Matias Soulé, assente contro Dinamo Kiev e Fiorentina per una sindrome influenzale, e Artem Dovbyk e Mats Hummels, entrambi a Parigi ieri sera per la cerimonia di premiazione per il Pallone d'Oro. Alla seduta ha assistito anche il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi, il quale ha avuto un colloquio con il capitano Lorenzo Pellegrini in panchina. Il centrocampista si è allenato a parte a causa di un pestone ma non c'è preoccupazione, tanto che domani dovrebbe tornare in gruppo.