Trigoria: colloquio Ghisolfi-Pellegrini durante l'allenamento (FOTO)

Nella giornata odierna la Roma si è allenata al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e Lorenzo Pellegrini ha lavorato a parte a causa di un pestone. Non c'è preoccupazione sulle sue condizioni, tanto che il capitano dovrebbe tornare in gruppo già domani. Inoltre, come si vede dalle foto pubblicate dalla società giallorossa, il centrocampista ha avuto un colloquio in panchina con il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi a margine della seduta.