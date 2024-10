TREVISANI: "L'unica soluzione può essere richiamare De Rossi" - MAINI: "Juric non può più sedere sulla panchina della Roma"

In casa Roma continua a tenere banco la situazione legata a Ivan Juric. L'allenatore è stato confermato a tempo, almeno fino a Roma-Torino, e su questo tema si è concentrato l'etere romano. "Juric non può sedere più sulla panchina della Roma a mio modo di vedere", il pensiero di Giampiero Maini. Secondo Nando Orsi: "La strada più giusta per la Roma è quella di prendere un grande allenatore, fargli tre anni di contratto e proseguire un progetto con lui". Riccardo Trevisani è certo: "l’unica soluzione può essere richiamare De Rossi".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non si può continuare a dare sempre alibi i giocatori, che così si ritrovano sempre coperti. A Firenze ho notato un totale distacco da quella che era la gara. Dopo 30 minuti la Fiorentina faceva il ‘torello’ con i giocatori della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La strada più giusta per la Roma è quella di prendere un grande allenatore, fargli tre anni di contratto e proseguire un progetto con lui (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Juric non può sedere più sulla panchina della Roma a mio modo di vedere. Se non è stato esonerato dalla società, è stato già fatto fuori dal gruppo. Se va il cuoco giovedì in panchina, i calciatori almeno giocheranno per amor proprio, per la loro professionalità (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Intelligenza e umiltà sono due cose che in questa proprietà non ho mai visto. Alla Roma serve Conte, uno che sappia guidare dentro la tempesta. Ma Conte si è accasato, quindi l’unica soluzione può essere richiamare De Rossi: prendere il quarto allenatore non avrebbe alcun senso e dunque probabilmente lo faranno visto quanto successo nell’ultimo anno... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ieri in campo c'è stata una riunione fra Ghisolfi, Juric e la squadra. L'idea di ieri era già quella di andare avanti con Juric almeno fino al Torino. La proprietà si sta muovendo su più fronti e sta cercando un allenatore (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)