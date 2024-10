Roma, Juric resiste altri 90'. Pronta la coppia Ranieri-De Rossi

Una panchina a orologeria. Il giorno dopo l'umiliazione del Franchi — un 5-1 per la Fiorentina che senza un paio di parate di Svilar poteva essere anche peggiore — è passato senza l'atteso esonero dell'allenatore croato che ha diretto l'allenamento nel pomeriggio, alla presenza del d.s. Ghisolfi che non è più partito per Parigi alla premiazione del Pallone d'oro insieme a Hummels e Dovbyk. (...) Tre sono i motivi della conferma a tempo del tecnico (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, tutte nelle ultime 5 partite tra campionato e Europa League): 1) Il calendario compresso che, dopo la gara contro il Toro, prevede la trasferta di domenica a Verona; 2) La difficoltà di trovare un sostituto; 3) La volontà di non dare l'impressione che siano i giocatori e non la dirigenza a decidere le sorti dell'allenatore. (...) Da capire chi giocherà giovedì. Juric prenderà provvedimenti o farà finta di nulla? E se dovesse andare ancora male? Il toto-allenatori ieri parlava di una coppia De Rossi-Ranieri (dirigente) su richiesta dell'ex allenatore, o del tedesco Terzic, che però chiederebbe un contratto lungo.

(corsera)