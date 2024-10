Trigoria, Saelemaekers a colloquio con i tifosi: "Situazione difficile, ma capita a ogni squadra". Soulé: "È colpa nostra". Mancini: "Squadra e allenatore uniti" (VIDEO)

Nella giornata odierna la Roma si è allenata al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e all'uscita del centro sportivo Alexis Saelemaekers è stato fermato da un tifoso, il quale ha chiesto spiegazioni sul momento negativo della squadra: "Io per il momento non posso aiutare (a causa dell'infortunio, ndr), anche se cerco di aiutare la squadra dal punto di vista mentale".

"Che sta succedendo dentro?", chiede il sostenitore: "Niente, queste cose succedono in tutte le squadre - risponde l'esterno belga -. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Romanista (@radio_romanista)

Successivamente anche Matias Soulé è stato fermato da un tifoso: "Sappiamo che è una situazione difficile", dice l'esterno. Il sostenitore incalza: "Lo sai dove stiamo? Stiamo andando in Serie B!". "La colpa è nostra - risponde l'argentino -. I responsabili siamo noi".

Poi è il turno di Gianluca Mancini: "Ritorneremo ragazzi. Noi diamo veramente tutto ogni partita, domenica è stato un disastro". "Falli svegliare", gridano i tifosi: "Ma anche io mi devo svegliare - risponde il difensore -. Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo, fidatevi di me". "Te dai sempre il massimo", dicono i tifosi: "No, tutti". "Dentro Trigoria è una polveriera!", le parole dei sostenitori: "Ti guardo negli occhi. Il gruppo squadra e l'allenatore sono la stessa cosa, fidatevi di noi. Noi siamo concentrati sul campo e sappiamo di dover dare di più".