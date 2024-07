Roma, svelata la nuova maglia "home". Mercato: si allontana En-Nesyri, obiettivo David

Giornata importante in casa Roma. In mattinata il club giallorosso ha infatti svelato la nuova maglia home per la stagione 2024/25: anche pantaloncini e calzettoni saranno rossi.

Per quanto riguarda il calciomercato, si lavora per portare a Trigoria il giovane talento Soulé, con cui i giallorossi hanno già un accordo. Si allontana invece En-Nesyri sempre più vicino al Fenerbahce, motivo per cui i capitolini sembrano intenzionati a virare su David del Lille.