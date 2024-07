ROSSOMANDO: "Chiesa più adatto di Soulè per le idee di De Rossi" - COMPAGNONI: "La coesistenza tra Le Fée, Paredes e Pellegrini non mi sembra semplice"

Tra campo e mercato, nell'etere romano si analizza la squadra di De Rossi con un occhio ai possibili nuovi arrivi. "La coesistenza tra Le Fée, Paredes e Pellegrini non mi sembra semplicissima", il pensiero di Maurizio Compagnoni. Si concentra sul mercato, invece, Marco Valerio Rossomando: "Per il 4-3-3 che vuole fare De Rossi forse Chiesa è il giocatore che servirebbe di più, per caratteristiche, rispetto a Soulé"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Chi sarebbero i terzini della Roma? Prenderei due giocatori forti che non ti fanno rischiare. Lukaku ti garantiva un certo numero di gol, il centravanti va preso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il mercato della Roma? Non si gioca solo davanti ma anche dietro. Non so se De Rossi si fida ancora di Smalling. La Roma sul mercato è un po' in ritardo, deve dare la possibilità a De Rossi di allenare la sua squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La coesistenza tra Le Fée, Paredes e Pellegrini non mi sembra semplicissima (MAURIZIO COMPAGNONI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Abraham? È un giocatore che potrebbe ancora dare molto alla Roma (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se De Rossi potesse scegliere credo che andrebbe su David, che ritiene il più adatto per caratteristiche (ATTILIO MALENA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non vorrei che se le prime partite dovessero andar male si mettesse in croce De Rossi che magari ha avuto i rinforzi quando stava iniziando il campionato... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Per me David non è un centravanti ed è più da spazi larghi, a difesa schierata deve ancora crescere. Soulé? Credo possa giocare anche a sinistra, la leggenda del piede invertito mi ha quasi scocciato (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per il 4-3-3 che vuole fare De Rossi forse Chiesa è il giocatore che servirebbe di più, per caratteristiche, rispetto a Soulé (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma vuole giocare pressando alto, deve prendere un centrale difensivo veloce, di un terzino destro con caratteristiche difensive e un centrocampista che sappia aggredire e ripartire (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)