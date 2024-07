Roma, accordo con Soulé: si tratta con Giuntoli. Prima vittoria in amichevole

LEGGO (F. BALZANI) - Ancora sei-sette acquisti, la permanenza di Dybala, investimenti sul settore giovanile (che sarà in mano a papà De Rossi) e l’obiettivo di tornare in Champions. Ghisolfi ieri ha svolto una riunione con Ryan Friedkin, De Rossi e Souloukou. In cui sono state tracciate le linee guida della seconda fase di un mercato che entro fine luglio dovrebbe vedere l’arrivo di tre rinforzi. I nomi sono quelli di Soulé, En-Nesyri e Dahl. L’accordo coi giocatori c’è, ora va trovato quello con i club, che potrebbe essere favorito dall’uscita di Abraham (ieri assente nella prima amichevole per un problema addominale). Molto dipenderà dalle uscite. Ufficializzata quella di Aouar, si aspetta quella dell’inglese al Milan. Poi spazio agli arrivi: due terzini, un difensore centrale veloce (spunta Mawissa del Tolosa), un centrocampista box to box, un’ala e un centravanti.

Queste ultime due caselle dovrebbero essere riempite da Soulé e En-Nesyri per i quali è previsto un esborso totale da 50 milioni. L’argentino ha ribadito alla Juve di volere la Roma, a Torino aspettano l’offerta giusta. Il marocchino ha detto sì a un quadriennale da 3 milioni. Poi i giovani appunto con Golic e Joao Costa destinati a restare in prima squadra. A brillare ieri contro il Latina, però, è stato ancora Dybala, che due ore dopo l’amichevole vinta dalla Roma per 6-1 è partito per l’Argentina per il matrimonio con Oriana. La Joya ha pareggiato l’iniziale svantaggio, colpito un palo e servito diversi assist prima di uscire a fine primo tempo sotto il sole rovente di Trigoria. A completare il poker del primo tempo le reti di Le Fée, Pisilli e Solbakken su rigore. Nella ripresa si mette in luce il baby Graziani con una doppietta. Oggi, infine, verrà presentata la nuova maglia che richiama i colori dell’abbonamento di Campo Testaccio del 1933.