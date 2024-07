È ancora in via di definizione il trasferimento di Jan Oliveras dalla Roma all’Al Ittihad. Secondo quanto riporta il giornalista Gianluigi Longari sul suo account X, tra i due club manca ancora l’accordo sulla cifra dell’operazione.

— Gianluigi Longari (@Glongari) July 18, 2024