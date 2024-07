Stadio Roma, nuova ordinanza del tribunale: i tecnici non possono entrare in alcune aree di Pietralata

Aggiornamento sul tema stadio. Come riferito da Alessio Di Francesco su X, per una nuova ordinanza del tribunale civile di Roma il Campidoglio non può far entrare i tecnici dell'AS Roma in alcune aree di Pietralata. Quest'ultima ordinanza deriva da un ricorso presentato da un residente della zona che lamentava “la turbativa del possesso”.

Esclusiva Radio Roma Sound:#StadiodellaRoma / 1

Nuova Ordinanza del tribunale civile di Roma: il Campidoglio non può far entrare i tecnici #AsRoma in alcune aree di Pietralata

SEGUE — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) July 18, 2024