Mercato, offerta per Sorloth. Caos felpa celeste, il club la toglie dal mercato. Sangaré: “Farò il ritiro con la prima squadra”

La Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca dell'attaccante. Il nome nuovo è quello di Sorloth, classe '95 per il quale il Villarreal chiede 35 milioni. Per il centrocampo in lista c'è anche Kalvin Philips, in rotta con Guardiola e in partenza dal club di Manchester. In uscita, Paredes è stato proposto al Barcellona, che si è detto però non interessato. Chi invece a Roma è già arrivato è Sangarè. che in un'intervista si è detto entusiasta di cominciare il ritiro con la prima squadra. Il caso felpa si conclude infine con il ritiro del prodotto dal mercato e la sospensione da parte del club del manager americano Wandell

