FELICI: "De Rossi si è caricato sulle spalle molte responsabilità" - TORRI: "Da qui a lunedì credo che arriverà un giocatore nuovo"

Tema calciomercato. Entrano nel vivo le mosse della Roma nella campagna acquisti e lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le idee in casa giallorossa. "Credo che Chiesa non si muoverà da Torino: il giocatore non è più lo stesso dopo l'infortunio, chi vorrebbe scommettere su di lui?", dice Mario Mattioli. "Da qui a lunedì credo che arriverà un giocatore nuovo in giallorosso", aggiunge Piero Torri.

Per Antonio Felici "De Rossi si è caricato sulle spalle molte responsabilità, se anche dovesse avere qualche defaillance non me la sento di criticarlo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La coppia Chiesa-Dybala farebbe sognare i tifosi della Roma: sarebbe un grande colpo. Anche se i due non garantiscono molto dal punto di vista fisico... (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dentro la Roma non si "profuma" la Roma: è questo uno dei problemi, altrimenti una felpa come quella uscita pochi giorni fa non sarebbe mai stata scelta. Da qui a lunedì credo che arriverà un giocatore nuovo in giallorosso (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

I 7 milioni chiesti da Chiesa alla Juve sono esagerati, deve prima dimostrare di meritarli. Per la Roma sarebbe un grande acquisto (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Rossi si è caricato sulle spalle molte responsabilità, se anche dovesse avere qualche defaillance non me la sento di criticarlo. Un esordiente che deve farsi carico di tutte queste situazioni non me lo ricordo... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Le Fée è un giocatore di grande prospettiva, che fa dell'uno contro uno la sua abilità migliore, ha potenzialità enormi (STEFANO LUXORO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)