Spunta il terzino Sergi Cardona

IL TEMPO (L. PES) – Calciatori giovani e di proprietà. Questo il diktat dei Friedkin con il quale è iniziata l'avventura di Ghisolfi alla guida dell'area sportiva della Roma. Ma un'eccezione, si sa, può sempre starci. Proprio per questo, in maniera molto meno ossessiva e puntuale delle ultime due stagioni, i giallorossi tengono sempre un occhio aperto sul mercato degli svincolati. E proprio in questa lista dal 30 giugno e finito anche Sergi Cardona, terzino sinistro spagnolo che lunedì compirà 25 anni e fino alla scorsa stagione ha vestito la maglia del Las Palmas. Già da qualche settimana il laterale aveva annunciato l'addio alle Canarie dopo la scelta di non prolungare il proprio contratto già maturata l'estate scorsa. Dopo un forte interessamento dell'Atletico Ma- drid, ora la Roma ha avviato i contatti con l'entourage di Cardona per provare a sondare la disponibilità. Sul difensore c è da registrare la concorrenza della Lazio che si è informata sulla sua situazione. Dopo la conferma di Angelino Ghisolfi cerca un altro terzino da affiancare all'ex Lipsia per sostituire Spinazzola che ha salutato dopo cinque anni. E l'ex Las Palmas si candida per diventare uno dei rinforzi dell'estate giallorossa dopo che in quel ruolo la dirigenza monitora anche il profilo di un altro spagnolo, ovvero Sergio Gomez del Manchester City. E proprio con il club inglese la Roma potrebbe parlare anche di un altro calciatore. Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio per Kalvin Philips (come anticipato dall'Inghilterra) con l'entourage del centrocampista ma ad oggi appare complicato provare a trattare con il club inglese. A proposito di centrocampisti sono questi i giorni di Enzo Le Fée. La Roma è ancora ferma all'offerta (ri-fiutata) di 15 milioni, così come i francesi non si muovono dalla richiesta di 20. Un empasse che Ghisolfi sta pensando di aggirare attraverso l'inserimento di una contropartita. Ma dato l'accordo tra il giocatore e il club, rimane fiducia sulla possibile buona riuscita dell'affare. Sempre in mediana da monitorare la pista araba per Aouar che, come Bove, è in uscita e potrebbe aiutare il ds transalpino a completare altre operazioni in entrata. Roberto Trapani sarà il nuovo «head of recruitment del settore giovanile» di Trigoria, che negli ultimi mesi ha salutato Gianluca Gombar e Daniele Placido che guidavano il vivaio giallorosso.