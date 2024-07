Wandell, dall'NBA alla felpa Adidas 'incriminata': il manager statunitense sospeso dalla Roma

Si conclude la questione della felpa incriminata. Sotto richiesta della Roma la felpa junior griffata Adidas, con una banda celeste centrale, è stata tolta dal mercato dopo pochi giorni e Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer, è stato sospeso. Wandell è approdato nella Capitale ad ottobre del 2022 per svolgere le funzioni di direttore commerciale ed occuparsi della gestione e della crescita del marchio romanista.

Nella sua carriera, dopo gli inizi nel mondo musicale, ha lavorato principalmente nel basket: dagli Indiana Pacers ai quattro anni ai Phoenix Suns fino all'avventura a Charlotte con gli Hornets. Da qui il salto direttamente in NBA, la più prestigiosa lega di basket professionistico al mondo: dal 2013 al 2015 si è occupato di supervisionare lo sviluppo aziendale dell'NBA in Cina e nel 2015 si è trasferito a New York con l'obiettivo di dirigere lo sviluppo del business internazionale, svolendo il ruolo di collegamento tra il quartier generale dell'NBA e i 14 uffici regionali e creando piattaforme di marketing globali, regionali e specifiche per accrescere la popolarità del marchio. Non solo basket, infatti Wandell vanta anche un'esperienza nella Major League Baseball con i Los Angeles Dodgers. L'ultimo incarico prima dell'arrivo in giallorosso è stato alla BSE Global, la società che controlla anche i Brooklyn Nets, sempre in NBA.

Nella Roma il manager statunitense ha contribuito principalmente a valorizzare il marchio Roma sottoscrivendo accordi commerciali con i 'Centurion Partners', come vengono definiti dal club giallorosso. Wandell e la Roma firmano e annunciano collaborazioni con HDI assicurazioni in qualità di Insurance Partner ad agosto del 2023 e un mese dopo con Enel (Official Energy Partner). Nel 2024 anche IBL Banca e JD Sport, leader mondiale della moda sportiva, diventano partners della Roma. Inoltre, sotto la gestione commerciale di Wandell anche Ferrarelle e Q8 entrano nell'universo romanista come Proud Partners del club.

E per Wandall e la Roma c'è anche un riconoscimento da sottolineare: lo scorso gennaio il direttore commerciale e il club sono stati premiati ai Globe Soccer Awards per il “Serie A Best Digital Content By a Club” con la campagna “Fan In The Box”. La manifestazione che attribuisce riconoscimenti ai migliori protagonisti della Football Industry di tutto il mondo ha valorizzato l'iniziativa giallorossa senza precedenti nel calcio italiano: essenzialmente grazie alla piattaforma Socios.com sei tifosi possessori Fan Token $ASR sono stati protagonisti di un'esperienza di escape room con l'ex giallorosso Candela in una suite dello Stadio Olimpico.

LR24