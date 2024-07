Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta per Sorloth. Il Villarreal vuole 35 milioni

Alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione la Roma ha messo gli occhi su Alexander Sørloth, classe 1995 di proprietà del Villarreal. Secondo quanto scrive il sito spagnolo, la Roma è una delle squadre interessate al norvegese e ha già contattato il Villarreal avanzando un'offerta: la proposta, però, non è stata ritenuta all'altezza dal club spagnolo che vorrebbe una cifra intorno ai 35 milioni di euro per lasciar partire Sørloth, cifra vicina alla clausola del giocatore di 38 milioni di euro.

Inoltre, il Villarreal dovrà vendere in estate per sistemare i conti e il centravanti è uno degli asset a disposizione degli spagnoli. Ora, come viene raccontato, il club giallorosso valuta come migliorare l'offerta. I dialoghi, comunque, proseguiranno.

(relevo.com)

