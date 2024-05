La Roma vola in Australia, aggregati gli U18. 7 anni fa l'addio di Totti: "La mia vita"

Prima di concludere la stagione la Roma affronterà il Milan in amichevole a Perth: questa mattina i giallorossi sono volati in Australia, dove venerdì alle 13.00 italiane sfideranno i rossoneri. Assenti i nazionali, mentre è presente Paulo Dybala e al gruppo sono stati aggregati anche i giovani dell'Under 18 giallorossa.

Nel frattempo in casa Roma si pensa al calciomercato: secondo le indiscrezioni, si ripartirà da sei punti fermi (Svilar, Mancini, Pellegrini, Cristante, El Shaarawy e Ndicka) e Ghisolfi dovrà mettere a disposizione di De Rossi cinque innesti in grado di essere titolari.

7 anni fa l'addio di Francesco Totti al calcio: in occasione di Genoa-Roma allo Stadio Olimpico il capitano giallorosso scendeva per l'ultima volta in campo con la maglia del suo club. Oltre al ricordo della Roma, su Instagram Totti ha ricordato quei momenti: "La mia vita".

