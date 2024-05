Social, la Roma ricorda l'addio di Totti: "7 anni fa... Emozioni indimenticabili". Il Capitano: "La mia vita" (VIDEO)

Esattamente sette anni fa Francesco Totti indossò per l'ultima volta la maglia della Roma e si ritirò dal calcio giocato. Il 28 maggio 2017 andò in scena allo Stadio Olimpico Roma-Genoa e al minuto 54 Luciano Spalletti decise di far entrare in campo il Capitano al posto di Mohamed Salah. Al termine della partita, vinta per 3-2 dai giallorossi, il numero 10 ringraziò i tifosi con un discorso davvero emozionante e fece un giro di campo per raccogliere l'ultimo abbraccio dell'Olimpico. "7 anni fa... Emozioni indimenticabili", il ricordo della Roma, che ha condiviso su Twitter un video di quel giorno. "Un addio emozionante per il re", scrive invece il club giallorosso su Instagram.

"La mia vita...", il ricordo di Francesco Totti su Instagram. Il Capitano ha pubblicato anche una storia del momento in cui andò sotto la Curva Sud: "Io e te", il commento dell'ex numero 10.