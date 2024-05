Calciomercato Roma, Ghisolfi al lavoro: sei punti fermi e cinque innesti necessari

Prima di concludere la stagione la Roma sfiderà il Milan in amichevole in Australia, poi sarà tempo di calciomercato. Secondo le informazioni del sito dell'emittente televisiva, la proprietà è delusa dal sesto posto ed è disposta a tagliare chi ha reso al di sotto delle aspettative. Le valutazioni positive riguardano i punti fermi dai quali ripartire: Svilar, Cristante, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Ndicka. In totale sono 6 intoccabili e arriveranno 5 titolari. E il ds Ghisolfi è stato già avvisato.

Sul mercato due esterni a tutta fascia, uno a destra e uno a sinistra, una mezz'ala capace di cambiare passo e due attaccanti per sostituire Lukaku e Abraham. Il primo, in prestito, rientrerà al Chelsea e il secondo tornerà in Premier appena arriverà la prima offerta congrua. A De Rossi, inoltre, è stato promesso un ruolo centrale nelle scelte di mercato.

(sport.sky.it)

